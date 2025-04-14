Бывшего директора «КазГПЗ» осудили в Мангистау

Осужден бывший директор ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» («КазГПЗ»). Об этом сообщили в Антикоррупционной службе Республики Казахстан, передает Lada.kz .

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Судом Жанаозена оглашен приговор в отношении бывшего директора ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» Болата Байшуакова.

Экс-главу компании признали виновным в хищении вверенного имущества предприятия в крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона и присвоения вырученных денежных средств.

Он осужден к четырем годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, о задержании экс-директора ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» стало известно в августе 2024 года. По предоставленным данным, сумма ущерба на тот момент превышала 65 миллионов тенге.