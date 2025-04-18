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18.04.2025, 16:03

Токаев посетил морпорт и дал поручение по аэропорту в Кендерли

Власть 0 2 764 Наталья Вронская

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом развития транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистауской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

 Касым-Жомарт Токаев посетил Актауский международный морской порт – ключевой логистический хаб страны, играющий важную роль в развитии транзитного потенциала Казахстана.

Сегодня порт представляет современный многоцелевой терминал, обеспечивающий круглосуточную перевалку грузов в течение всего года по направлениям Восток – Запад и Север – Юг. Расположение на пересечении международных транспортных коридоров придает ему стратегическое значение в укреплении национальной и региональной логистики.

Президенту было доложено о перспективах развития транспортно-логистической инфраструктуры Мангистауской области, включая планы по модернизации портовых мощностей и расширению транзитного потенциала страны.

Министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что в регионе реализуются 24 инфраструктурных проекта на общую сумму 1,9 триллиона тенге.

В 2024 году объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 62% и достиг 4,5 миллиона тонн.

По данному направлению было перевезено 358 контейнерных поездов и 27 тысяч единиц автотранспорта, при этом объем экспорта составил 3,2 миллиона тонн. К 2028 году данный показатель планируется довести до 10 миллионов тонн.

Кроме того, в Актау ведется строительство контейнерного хаба, что позволит увеличить пропускную способность порта города со 140 до 240 тысяч ДФЭ.

В соответствии с поручением Главы государства в курортной зоне Кендерли начато возведение нового аэропорта. Его пропускная способность составит 150 пассажиров в час. Планируется запуск регулярных авиарейсов, соединяющих Кендерли с Алматы и Астаной.

Предусмотрена реализация масштабных дорожных проектов – Центр – Запад и Бейнеу – Саксаульский, запуск которых позволит оптимизировать логистику на ключевых направлениях и снизить затраты на перевозку транзитных и экспортных грузов. В частности, расстояние от Астаны до Актау уменьшится на 800 километров, от Хоргоса до Актау – на 900 километров.

Глава государства поручил ускорить строительство аэропорта в курортной зоне Кендерли. Он подчеркнул, что Мангистауская область обладает высоким потенциалом для того, чтобы Казахстан превратился в транспортно-логистический хаб Евразии. Реализация данной задачи имеет стратегическое значение.

Ранее Президент страны осмотрел спортивный комплекс «BS Arena». До этого посетил оптово-распределительный центр, а затем встретился со студентами в Yessenov Technopark.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"посетил морпорт"-----Интересно почему его не удивило отсутствие сухогрузов и танкеров на рейде акватории Актау?
18.04.2025, 11:49
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