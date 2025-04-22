Чиновник подделывал отчеты по заключенным в Актау

Прокуратура Актау провела проверку соблюдения порядка исполнения общественных работ 87 осужденными, состоящими на учете в службе пробации, и выявила нарушения. Наказание понес чиновник, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта gov.kz

По данным ведомства, исполнение работ осужденными было предусмотрено в местах, определенных Актауским городским акиматом.

В ходе проверки установлено, что восемь осужденных фактически не исполнили наказание в полном объеме, однако в табелях учета проставлены отметки о выполнении работы.

Данная ситуация стала возможной в результате некачественного контроля со стороны структурного подразделения местного исполнительного органа, не обеспечившего проверку фактического исполнения работ, - пояснили в ведомстве.

По акту надзора прокуратуры города к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.