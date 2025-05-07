Новых судей назначили в Актау

Фото: Мангистауский областной суд

Судьей Актауского городского суда стал Мухтар Ажибаев, специализированного межрайонного экономического суда – Айгуль Худибаева.

Айгуль Худибаева в 2016-2023 годах занимала должности ведущего, главного специалиста и секретаря судебного заседания в судах Мангистауской области, в 2023-2024 годах обучалась в магистратуре Академии правосудия при Верховном Суде РК, с 2024 года по настоящее время работала главным специалистом – секретарем судебного заседания специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.

Мухтар Ажибаев в 1997-1999 годах работал юристом производственно-коммерческой фирмы «Садуакас» в городе Нукус (Республика Узбекистан), в 1999–2000 годах был специалистом Министерства юстиции Республики Каракалпакстан, в 2001-2002 годах – главным специалистом Центра правовой статистики и информации по Мангистауской области, в 2002-2023 годах проходил службу в органах прокуратуры Мангистауской области.