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28.05.2025, 15:37

Назначен новый замглавы департамента госдоходов по Мангистауской области

Власть 0 3 841 Наталья Вронская

Ертуган Утегенов занял должность заместителя руководителя департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы департамент госдоходов по Мангистауской области
Фото пресс-службы департамент госдоходов по Мангистауской области

Согласно приказу Комитета государственных доходов министерства финансов РК, на пост замглавы регионального департамента госдоходов утверждён Ертуган Кенесович Утегенов.

Ертуган Утегенов родился 30 июля 1976 года в Кызылординской области. В 1997 году окончил Казахскую государственную академию управления. Свою карьеру он начинал в частном секторе, работая экономистом.

С 1999 года трудится в системе органов государственных доходов. Прошел путь от ведущего специалиста до руководителя управления в различных структурах Налогового комитета. С 2019 года занимал руководящую должность в ДГД по Мангистауской области.

В ведомстве отметили, что Ертуган Утегенов имеет более чем 25-летний опыт в сфере государственных доходов.

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