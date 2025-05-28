Назначен новый замглавы департамента госдоходов по Мангистауской области

Ертуган Утегенов занял должность заместителя руководителя департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz.
Согласно приказу Комитета государственных доходов министерства финансов РК, на пост замглавы регионального департамента госдоходов утверждён Ертуган Кенесович Утегенов.
Ертуган Утегенов родился 30 июля 1976 года в Кызылординской области. В 1997 году окончил Казахскую государственную академию управления. Свою карьеру он начинал в частном секторе, работая экономистом.
С 1999 года трудится в системе органов государственных доходов. Прошел путь от ведущего специалиста до руководителя управления в различных структурах Налогового комитета. С 2019 года занимал руководящую должность в ДГД по Мангистауской области.
В ведомстве отметили, что Ертуган Утегенов имеет более чем 25-летний опыт в сфере государственных доходов.
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