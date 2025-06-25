Три назначения в сфере спорта произошли в Мангистау

В регионе назначили глав Школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта, Актауской городской детско-юношеской теннисной школы и Спортивного клуба инвалидов Мангистауской области, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Руководителем Мангистауской областной школы высшего мастерства по неолимпийским видам спорта стал Чингис Каирмагамбетов.

Каирмагамбетов Чингис Абдикалыкович родился 12 января 1988 года.

Спортивную карьеру начал в Республиканской школе-интернате для одаренных детей имени Каркена Ахметова в Алматы в 2003-2005 годах. С 2005 по 2008 год продолжил обучение в Республиканском спортивном колледже.

В 2008-2010 годах получил высшее образование в Казахской академии спорта и туризма по специальности «Физическая культура и спорт». В 2009-2012 годах – дополнительное образование в Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышбаева по специальности «Экономика».

В 2013 году был тренером по греко-римской борьбе.

В 2015-2016 годах – главный инспектор отдела антитеррористической комиссии аппарата акима Мангистауской области.

В 2016-2017 годах – спортивный инспектор управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

В 2017-2018 годах – методист Мангистауского областного центра подготовки олимпийского резерва.

В 2018 году работал спортивным методистом и тренером по греко-римской борьбе в спортивном клубе «Мангистау Арена».

В 2020 году занимал должность заместителя по хозяйственной части в спорткомплексе «Мангистау Арена» при Актауском городском отделе физической культуры, спорта и туризма.

С мая 2020 года по настоящее время занимал должность начальника Мангистауской областной специализированной детско-юношеская школы олимпийского резерва по борьбе.

Назначен и новый руководитель Актауской городской детско-юношеской теннисной школы.

Им стал Орынбасаров Еркин Бахытжанулы.

Родился 17 января 1995 года.

В 2008-2012 годах обучался в школе-интернате олимпийского резерва для одаренных в спорте детей в Алматы.

В 2012-2015 годах получал знания в Республиканском спортивном колледже в Алматы.

В 2015-2017 годах получил высшее образование в Казахской академии спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2014 году тренером в частной спортивной школе «Дарабоз» в Алматы.

В 2016 году работал тренером в Кызылсайской сельской детско-юношеской спортивной школе №3.

В 2016-2017 годах занимал должность методиста в вышеуказанном учреждении, в 2017-2019 годах был заместителем руководителя, а в 2019-2020 годах – руководителем.

В 2020-2024 годах трудился заместителем начальника специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по борьбе при управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.

В 2024 году перешел на работу в спортивный отдел управления физической культуры и спорта Мангистауской области на должность методиста, с мая являлся начальником спортивно-массового отдела указанного ведомства.

С начала 2025 года работал начальником отдела высших спортивных достижений управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

Новый руководитель появился и в Спортивном клубе инвалидов Мангистауской области – Ерлан Кожаев.

Кожаев Ержан Аманиязулы родился 22 февраля 1985 года.

В 2023 году окончил университет имени Жумабека Ташенова в Шымкенте по специальности «Подготовка учителей физической культуры».

С 2009 года – директор ТОО «Astana Security».

С 2011 года – директор школы восточных единоборств «Арлан».

С 2012 по 2017 годы был старшим тренером молодежной сборной Казахстана по каратэ-до WKF.

С 2013 года по настоящее время – президент мангистауского областного филиала общественного объединения «Республиканская федерация джиу-джитсу и смешанных единоборств».

С 2022 по 2023 годы – старший тренер сборной Саудовской Аравии по Каратэ-до WKF с 2022 по 2023 год

Является также депутатом маслихата Актау.

Спортивные достижения: двукратный серебряный призер чемпионата мира по каратэ-до WKF, двукратный победитель чемпионата Азии по каратэ-до WKF, Лучший спортсмен Республики Казахстан, победитель в номинации «Человек года» в Мангистауской области в 2007 году, капитан сборной команды Казахстана по каратэ-до WKF в 2002–2010 годах, лучший тренер по каратэ-до WKF в 2017–2019 годах.

Имеет звание мастера спорта международного класса по каратэ-до WKF и черный пояс (4 дан).