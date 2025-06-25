18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.26
602.13
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.06.2025, 21:26

Три назначения в сфере спорта произошли в Мангистау

Власть 0 3 048 Ольга Максимова

В регионе назначили глав Школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта, Актауской городской детско-юношеской теннисной школы и Спортивного клуба инвалидов Мангистауской области, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Руководителем Мангистауской областной школы высшего мастерства по неолимпийским видам спорта стал Чингис Каирмагамбетов.

Каирмагамбетов Чингис Абдикалыкович родился 12 января 1988 года.  

Спортивную карьеру начал в Республиканской школе-интернате для одаренных детей имени Каркена Ахметова в Алматы в 2003-2005 годах. С 2005 по 2008 год продолжил обучение в Республиканском спортивном колледже.

В 2008-2010 годах получил высшее образование в Казахской академии спорта и туризма по специальности «Физическая культура и спорт». В 2009-2012 годах – дополнительное образование в Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышбаева по специальности «Экономика».

В 2013 году был тренером по греко-римской борьбе.

В 2015-2016 годах – главный инспектор отдела антитеррористической комиссии аппарата акима Мангистауской области.

В 2016-2017 годах – спортивный инспектор управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

В 2017-2018 годах – методист Мангистауского областного центра подготовки олимпийского резерва.

В 2018 году работал спортивным методистом и тренером по греко-римской борьбе в спортивном клубе «Мангистау Арена».

В 2020 году занимал должность заместителя по хозяйственной части в спорткомплексе «Мангистау Арена» при Актауском городском отделе физической культуры, спорта и туризма.

С мая 2020 года по настоящее время занимал должность начальника Мангистауской областной специализированной детско-юношеская школы олимпийского резерва по борьбе.

Назначен и новый руководитель Актауской городской детско-юношеской теннисной школы.

Им стал Орынбасаров Еркин Бахытжанулы.

Родился 17 января 1995 года.

В 2008-2012 годах обучался в школе-интернате олимпийского резерва для одаренных в спорте детей в Алматы.

В 2012-2015 годах получал знания в Республиканском спортивном колледже в Алматы.

В 2015-2017 годах получил высшее образование в Казахской академии спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2014 году тренером в частной спортивной школе «Дарабоз» в Алматы.

В 2016 году работал тренером в Кызылсайской сельской детско-юношеской спортивной школе №3.

В 2016-2017 годах занимал должность методиста в вышеуказанном учреждении, в 2017-2019 годах был заместителем руководителя, а в 2019-2020 годах – руководителем.

В 2020-2024 годах трудился заместителем начальника специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по борьбе при управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.

В 2024 году перешел на работу в спортивный отдел управления физической культуры и спорта Мангистауской области на должность методиста, с мая являлся начальником спортивно-массового отдела указанного ведомства.

С начала 2025 года работал начальником отдела высших спортивных достижений управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

Новый руководитель появился и в Спортивном клубе инвалидов Мангистауской области – Ерлан Кожаев.

Кожаев Ержан Аманиязулы родился 22 февраля 1985 года.

В 2023 году окончил университет имени Жумабека Ташенова в Шымкенте по специальности «Подготовка учителей физической культуры».

С 2009 года – директор ТОО «Astana Security».

С 2011 года – директор школы восточных единоборств «Арлан».

С 2012 по 2017 годы был старшим тренером молодежной сборной Казахстана по каратэ-до WKF.

С 2013 года по настоящее время – президент мангистауского областного филиала общественного объединения «Республиканская федерация джиу-джитсу и смешанных единоборств».

С 2022 по 2023 годы – старший тренер сборной Саудовской Аравии по Каратэ-до WKF с 2022 по 2023 год

Является также депутатом маслихата Актау.

Спортивные достижения: двукратный серебряный призер чемпионата мира по каратэ-до WKF, двукратный победитель чемпионата Азии по каратэ-до WKF, Лучший спортсмен Республики Казахстан, победитель в номинации «Человек года» в Мангистауской области в 2007 году, капитан сборной команды Казахстана по каратэ-до WKF в 2002–2010 годах, лучший тренер по каратэ-до WKF в 2017–2019 годах.

Имеет звание мастера спорта международного класса по каратэ-до WKF и черный пояс (4 дан).

22
3
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…