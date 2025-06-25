Три назначения в сфере спорта произошли в Мангистау

В регионе назначили глав Школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта, Актауской городской детско-юношеской теннисной школы и Спортивного клуба инвалидов Мангистауской области, передает Lada.kz.
Руководителем Мангистауской областной школы высшего мастерства по неолимпийским видам спорта стал Чингис Каирмагамбетов.
Каирмагамбетов Чингис Абдикалыкович родился 12 января 1988 года.
Спортивную карьеру начал в Республиканской школе-интернате для одаренных детей имени Каркена Ахметова в Алматы в 2003-2005 годах. С 2005 по 2008 год продолжил обучение в Республиканском спортивном колледже.
В 2008-2010 годах получил высшее образование в Казахской академии спорта и туризма по специальности «Физическая культура и спорт». В 2009-2012 годах – дополнительное образование в Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышбаева по специальности «Экономика».
В 2013 году был тренером по греко-римской борьбе.
В 2015-2016 годах – главный инспектор отдела антитеррористической комиссии аппарата акима Мангистауской области.
В 2016-2017 годах – спортивный инспектор управления физической культуры и спорта Мангистауской области.
В 2017-2018 годах – методист Мангистауского областного центра подготовки олимпийского резерва.
В 2018 году работал спортивным методистом и тренером по греко-римской борьбе в спортивном клубе «Мангистау Арена».
В 2020 году занимал должность заместителя по хозяйственной части в спорткомплексе «Мангистау Арена» при Актауском городском отделе физической культуры, спорта и туризма.
С мая 2020 года по настоящее время занимал должность начальника Мангистауской областной специализированной детско-юношеская школы олимпийского резерва по борьбе.
Назначен и новый руководитель Актауской городской детско-юношеской теннисной школы.
Им стал Орынбасаров Еркин Бахытжанулы.
Родился 17 января 1995 года.
В 2008-2012 годах обучался в школе-интернате олимпийского резерва для одаренных в спорте детей в Алматы.
В 2012-2015 годах получал знания в Республиканском спортивном колледже в Алматы.
В 2015-2017 годах получил высшее образование в Казахской академии спорта и туризма.
Трудовую деятельность начал в 2014 году тренером в частной спортивной школе «Дарабоз» в Алматы.
В 2016 году работал тренером в Кызылсайской сельской детско-юношеской спортивной школе №3.
В 2016-2017 годах занимал должность методиста в вышеуказанном учреждении, в 2017-2019 годах был заместителем руководителя, а в 2019-2020 годах – руководителем.
В 2020-2024 годах трудился заместителем начальника специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по борьбе при управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.
В 2024 году перешел на работу в спортивный отдел управления физической культуры и спорта Мангистауской области на должность методиста, с мая являлся начальником спортивно-массового отдела указанного ведомства.
С начала 2025 года работал начальником отдела высших спортивных достижений управления физической культуры и спорта Мангистауской области.
Новый руководитель появился и в Спортивном клубе инвалидов Мангистауской области – Ерлан Кожаев.
Кожаев Ержан Аманиязулы родился 22 февраля 1985 года.
В 2023 году окончил университет имени Жумабека Ташенова в Шымкенте по специальности «Подготовка учителей физической культуры».
С 2009 года – директор ТОО «Astana Security».
С 2011 года – директор школы восточных единоборств «Арлан».
С 2012 по 2017 годы был старшим тренером молодежной сборной Казахстана по каратэ-до WKF.
С 2013 года по настоящее время – президент мангистауского областного филиала общественного объединения «Республиканская федерация джиу-джитсу и смешанных единоборств».
С 2022 по 2023 годы – старший тренер сборной Саудовской Аравии по Каратэ-до WKF с 2022 по 2023 год
Является также депутатом маслихата Актау.
Спортивные достижения: двукратный серебряный призер чемпионата мира по каратэ-до WKF, двукратный победитель чемпионата Азии по каратэ-до WKF, Лучший спортсмен Республики Казахстан, победитель в номинации «Человек года» в Мангистауской области в 2007 году, капитан сборной команды Казахстана по каратэ-до WKF в 2002–2010 годах, лучший тренер по каратэ-до WKF в 2017–2019 годах.
Имеет звание мастера спорта международного класса по каратэ-до WKF и черный пояс (4 дан).
Комментарии0 комментарий(ев)