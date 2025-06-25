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25.06.2025, 11:49

Экс-акима Мангистау назначат гендиректором Kalamkas-Khazar Operating – СМИ

Власть 0 7 332 Наталья Вронская

Бывший глава Мангистауской области и экс-председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» - 62-летний Алик Айдарбаев - будет назначен генеральным директором ТОО «Kalamkas-Khazar Operating». Такие данные приводит Telegram-канал Pro Kадры KZ, передает Lada.kz.

Фото: ar2019.kmg.kz
Фото: ar2019.kmg.kz

Как сообщается, ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» зарегистрировано в феврале 2023 года. Компания является предприятием по освоению месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов в акватории Северного Каспия.

Участники проекта – АО «НК «КазМунайГаз» (50%) и ПАО «Лукойл» (50%).

Для справки:

Алик Айдарбаев в 1985 году окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института по специальности «Разработка нефтяных месторождений», а также государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (2009).

В 1985-1991 годах – оператор, мастер, технолог, начальник цеха НГДУ «Жетыбайнефть».

В 1991-1994 годах – начальник ЦППД НГДУ «Жетыбайнефть» ПО «Мангышлакнефть».

В 1994-1995 годах – заместитель генерального директора, первый вице-президент ГАО «Южказнефтегаз».

В 2004-2006 годах – член, председатель совета Кызылординского филиала партии «Асар».

В 1999-2007 годах – депутат Кызылординского областного маслихата.

В 1995-2009 годах – генеральный директор компании «Кумколь-Лукойл» (совместное предприятие «Лукойла» и «Южнефтегаза», позднее ЗАО «Тургай-Петролеум», в данное время – АО «Тургай Петролеум», принадлежащее на паритетной основе АО «ПетроКазахстан Инк.» (ПКИ) и Lukoil Overseas Kumkol B.V. (Лукойл).

Декабрь 2010-март 2011 года – генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз».

В 2011 году – управляющий директор по добыче АО НК «КазМунайГаз».

В 2011-2013 годах – генеральный директор АО РД «КазМунайГаз».

С 22 января 2013 года до 14 марта 2017 года – аким Мангистауской области.

C 16 марта 2017 года – первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

15 января 2018 года – заместитель председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

23 апреля 2018 года – председатель совета директоров АО «Самрук-Энерго».

С 20 ноября 2018 года по 11 апреля 2022 года – председатель правления АО НК КазМунайГаз.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Экс-акима Мангистау назначат гендиректором"-----Абсолютно по барабану где куда и кем его назначат
25.06.2025, 11:17
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