В Актау назначили нового замакима города

Новое назначение произошло в городской администрации областного центра, передает Lada.kz .

Бекзат Жусип. Фото: аикмат Актау

Заместителем акима Актау назначен Бекзат Жусип.

Бекзат Бакбергенович Жусип родился в 1989 году в селе Уштаган Мангистауского района Мангистауской области.

Окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, а также магистратуру Университета Восточной Англии (Великобритания). Выпускник международной программы «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 2006 году редактором Мангистауского филиала АО «РТРК «Казахстан».

В 2009-2013 годах работал на республиканских телеканалах.

В 2013-2016 годах занимал должность руководителя пресс-службы акима Кызылординской области.

В 2019-2021 годах - директор Мангистауского филиала АО «РТРК «Казахстан».

В 2021-2022 годах - заместитель заведующего Секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан.

В 2022-2023 годах был заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2023-2024 годах работал председателем Правления государственного информационного агентства «Qazcontent».