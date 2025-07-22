18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
531.96
622.45
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.07.2025, 13:55

В Актау назначили нового замакима города

Власть 0 3 021 Ольга Максимова

Новое назначение произошло в городской администрации областного центра, передает Lada.kz.

Бекзат Жусип. Фото: аикмат Актау
Бекзат Жусип. Фото: аикмат Актау

Заместителем акима Актау назначен Бекзат Жусип.

Бекзат Бакбергенович Жусип родился в 1989 году в селе Уштаган Мангистауского района Мангистауской области.

Окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, а также магистратуру Университета Восточной Англии (Великобритания). Выпускник международной программы «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 2006 году редактором Мангистауского филиала АО «РТРК «Казахстан».

В 2009-2013 годах работал на республиканских телеканалах.

В 2013-2016 годах занимал должность руководителя пресс-службы акима Кызылординской области.

В 2019-2021 годах - директор Мангистауского филиала АО «РТРК «Казахстан».

В 2021-2022 годах - заместитель заведующего Секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан.

В 2022-2023 годах был заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2023-2024 годах работал председателем Правления государственного информационного агентства «Qazcontent».

14
16
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
motor
motor
Сколько замов у акима города? От перемены мест слагаемых сумма не изменяется деген!
22.07.2025, 16:10
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…