В государственных органах Мангистау выявлено 59 коррупционных рисков

Фото с сайта forbes.kz

- Особое внимание в работе департамента уделяется антикоррупционному просвещению, мониторингу и анализу коррупционных рисков. В 2016 году в данном направлении проведено 14 внешних анализов коррупционных рисков. Результаты проведенных работ рассмотрены на заседаниях Совета по этике. По итогам внесены 59 рекомендаций, 41 из них в настоящее время исполнены, - отметил спикер.



Департамент АДГСПК по Мангистауской области предложил внести изменения в нормативно-правовые акты, усилить эффективность службы управления персоналом, сократить сроки оказания услуг и исключить прямые контакты государственных служащих с представителями физических (юридических) лиц.



- Например, в сфере архитектуры и градостроительства физические и юридические лица при приемке актов ввода в эксплуатацию зданий и сооружений обращаются в местные исполнительные органы. Для устранения контактов между государственными служащими и гражданами предложено регистрацию акта ввода в эксплуатацию зданий и сооружений внести в Реестр государственных услуг. В этом случае будут исключены контакты между гражданами и представителями акимата, - сказал Мендалиев.