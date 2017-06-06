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ЛАДА.kz » Власть

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:24

Просмотров: 1270

Ералы Тугжанов выразил недовольство сценарием мероприятия в честь 25-летия государственных символов РК

Концертная программа, по мнению главы региона, не соответствовала тематике праздника. Этот и другие вопросы сферы культуры обсудили на аппаратном совещании в акимате Мангистауской области.

Фото с сайта акимата Мангистауской области
Аким Мангистауской области предложил пересмотреть структуру управления культуры Мангистауской области. 

- Исполненные песни, да и концертная программа, в которой отсутствовала патриотическая составляющая, не соответствовала тематике праздника. Предлагаю пересмотреть структуру областного управления культуры, состоящую из двух отделов и инспекции по реставрационной работе, - сказал аким Мангистауской области.

В Мангистауской области, как озвучили участники совещания, действует 118 учреждений культуры: два театра, одна концертная организация, 66 библиотек, 39 клубов, шесть музеев, историко-культурный заповедник, кинотеатр, областной научно-методический и культурный центр, историко-культурный комплекс «Отпан».

- Посещаемость библиотек составила 103,3% (54 515 читателей при плане 52 752), музеев — 109,9% (32 901 посетитель при плане 29 929), филармонии — 134,4% (27 609 зрителей при плане 23 230), кинотеатров — 112,8% (24 643 кинозрителя при плане 21 840), — сообщила Пания Сармурзина, исполняющая обязанности руководителя управления культуры Мангистауской области.

На территории Мангистауской области расположены 449 объектов, вошедших в государственный список исторических и культурных памятников. Из них 21 памятник — республиканского значения, 253 археологических памятника, 60 памятников архитектуры и градостроительства. 

- Проведены научно-реставрационные работы на 61 памятнике (975 объектов) и археологические раскопки на 21 памятнике. Еще 880 памятников на территории Мангистау планируется включить в государственный список исторических и культурных памятников, - сообщили в ходе аппаратного совещания.

Для съемок документальных фильмов об истории 18 подземных мечетей, караван-сараев, городищ, байтинских святилищ, погребальных комплексов организовали экспедиции в Бейнеуский район и на плато Устюрт. 

Аким Мангистауской области дал поручение директору телеканала «Казахстан-Актау» представить документальные фильмы зрительской аудитории на республиканском уровне.

Глава региона обратил внимание на недостаточность культурных учреждений в Мунайлинском районе.

- Организация досуга жителей района отразится на снижении уровня преступности в районе. Поручаю акиму района, руководству областного управления культуры в течение месяца внести предложения и проекты, - сказал Ералы Тугжанов.

На сферу культуры в 2017 году выделили 2,6 миллиарда тенге.


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Комментарии ( 4 )

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motor (Посетители) Сегодня, 18:38
Давно пора заняться мероприятиями на госуровне, молодежи кроме ходить в мечеть, а взрослые мероприятии разного рода типа ас, презентации шежре, честно говоря больше делать нечего. Заставляют покупать шежре, где отдельные лица восхваляют своих сородичей, свой род.Надо больше проводить мероприятии призывающих молодежь к патриотизму,честности,уважению старших, родителей и.тд.
 
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Морской (Посетители) Сегодня, 18:01
Какой энтузиазм на лицах "отцов"города! Какое воодушевление,страстный порыв,сделать нашу жизнь еще краше,лучше!Вот это я понимаю-о народе думают,ночи не спят! Так держать,родные вы мои!!!
 
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Tango (Посетители) Сегодня, 17:45
почти 55 тысяч посетили библиотеки и 25 тыс человек посетили кинотеатры.
 
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  • Aktauskii
  • KARATAU
  • кукла
  • motor
 ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 16:24
Как гражданин живший в разных регионах Казахстана и не только, отмечу что качество проводимых культурно массовых мероприятий в Актау и в Мангистау в целом на отвратительном уровне, кроме тех что Самсон курировал но это для молодежи, а что нам людям среднего возраста? Как то тоже хочется внимания от государства, не все время же нам самим свой досуг организовывать.
Пора бы что-то с этим делать уважаемый аким, новую волну пустить.
 
 

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