Ералы Тугжанов выразил недовольство сценарием мероприятия в честь 25-летия государственных символов РК

Фото с сайта акимата Мангистауской области

Аким Мангистауской области предложил пересмотреть структуру управления культуры Мангистауской области.



- Исполненные песни, да и концертная программа, в которой отсутствовала патриотическая составляющая, не соответствовала тематике праздника. Предлагаю пересмотреть структуру областного управления культуры, состоящую из двух отделов и инспекции по реставрационной работе, - сказал аким Мангистауской области.



В Мангистауской области, как озвучили участники совещания, действует 118 учреждений культуры: два театра, одна концертная организация, 66 библиотек, 39 клубов, шесть музеев, историко-культурный заповедник, кинотеатр, областной научно-методический и культурный центр, историко-культурный комплекс «Отпан».



- Посещаемость библиотек составила 103,3% (54 515 читателей при плане 52 752), музеев — 109,9% (32 901 посетитель при плане 29 929), филармонии — 134,4% (27 609 зрителей при плане 23 230), кинотеатров — 112,8% (24 643 кинозрителя при плане 21 840), — сообщила Пания Сармурзина, исполняющая обязанности руководителя управления культуры Мангистауской области.



На территории Мангистауской области расположены 449 объектов, вошедших в государственный список исторических и культурных памятников. Из них 21 памятник — республиканского значения, 253 археологических памятника, 60 памятников архитектуры и градостроительства.



- Проведены научно-реставрационные работы на 61 памятнике (975 объектов) и археологические раскопки на 21 памятнике. Еще 880 памятников на территории Мангистау планируется включить в государственный список исторических и культурных памятников, - сообщили в ходе аппаратного совещания.



Для съемок документальных фильмов об истории 18 подземных мечетей, караван-сараев, городищ, байтинских святилищ, погребальных комплексов организовали экспедиции в Бейнеуский район и на плато Устюрт.



Аким Мангистауской области дал поручение директору телеканала «Казахстан-Актау» представить документальные фильмы зрительской аудитории на республиканском уровне.



Глава региона обратил внимание на недостаточность культурных учреждений в Мунайлинском районе.



- Организация досуга жителей района отразится на снижении уровня преступности в районе. Поручаю акиму района, руководству областного управления культуры в течение месяца внести предложения и проекты, - сказал Ералы Тугжанов.



На сферу культуры в 2017 году выделили 2,6 миллиарда тенге.