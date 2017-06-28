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ЛАДА.kz » Власть

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:58

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Кандидат от Мангистау Бактыбай Чельпеков лидирует по итогам предварительного голосования на выборах депутатов Сената РК

Сегодня, 28 июня, завершена процедура голосования и подсчета результатов на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан во всех 16 регионах Республики Казахстан. По предварительным данным Бактыбай Чельпеков, кандидат от Мангистауской области, набрал 76% голосов.

Бактыбай Чельпеков. Фото из архива Lada.kz
Число выборщиков, а это депутаты маслихатов всех уровней, от Мангистауской области составило 113 человек, 86 из них отдали голоса за Бактыбая Чельпекова.

Напомним, Мангистауская областная избирательная комиссия 4 мая текущего года зарегистрировала Бактыбая Чельпекова и Халилу Нургалиеву кандидатами в депутаты Сената. Кандидатами в депутаты Сената 6 мая были зарегистрированы также Тумышев, Хасанов и Нурдаулетов.

По данным Центральной избирательной комиссии, в 2017 году за мандаты депутатов Сената Парламента РК борются 38 человек.
Общее количество выборщиков составило 3 293 человека. Наибольшее их количество в Алматинской (333), Восточно-Казахстанской (318) и Южно-Казахстанской областях (312 человек). Наименьшее – в Астане (25) и Алматы (36 человек).

В Сенате Парламента РК 47 депутатов, 15 из них назначает Президент страны, 32 избирают депутаты маслихатов. Срок полномочий 32 избираемых сенаторов — шесть лет.

Полномочия сенаторов, избранных 19 августа 2011 года, истекают 31 августа 2017 года. В связи с этим 28 июня в 16 регионах республики избрали по одному депутату в сенат.


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