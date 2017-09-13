Президент прекратил полномочия Ляззата Киинова

Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Киинова Ляззата Кетебаевича — Пресс-служба Акорды (@AkordaPress) 13 сентября 2017 г.

Ляззат Киинов был депутатом Сената с 2013 года.По официальным данным, Киинов родился в поселке Таушык (Мангистауская область) в семье директора школы.В 1971 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина по специальности «горный инженер». Доктор технических наук.Работал нефтяником-оператором, главным инженером на месторождении Жетыбай. В 1992 году стал гендиректором АО «Мангистаумунайгаз».В разное время был заместителем министра нефти и газа, президентом и председателем правления НК «КазМунайГаз».Дважды был акимом Мангистауской области - в 1993-1995 и 1999-2002 годах.