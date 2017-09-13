«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 13 Сентября
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.67 KZT
  • €1 = 405.02 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Власть

Опубликовано: Сегодня, 19:05

Просмотров: 15

Президент прекратил полномочия Ляззата Киинова

Об этом сообщает пресс-служба Акорды в своем Twitter.

Ляззат Киинов. Фото с сайта vesti.kz
Ляззат Киинов был депутатом Сената с 2013 года.




По официальным данным, Киинов родился в поселке Таушык (Мангистауская область) в семье директора школы.

В 1971 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина по специальности «горный инженер». Доктор технических наук.

Работал нефтяником-оператором, главным инженером на месторождении Жетыбай. В 1992 году стал гендиректором АО «Мангистаумунайгаз».

В разное время был заместителем министра нефти и газа, президентом и председателем правления НК «КазМунайГаз».

Дважды был акимом Мангистауской области - в 1993-1995 и 1999-2002 годах.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика