Житель Актау нашел фейковую страницу акима Ералы Тугжанова

Айсулу Дутбаева, представитель региональной службы коммуникаций Мангистауской области, ответила, что данный аккаунт не имеет ничего общего с акимом области.
- Отвечаю Вам и всему сообществу, как официальный представитель региональной службы коммуникаций Мангистауской области, что аккаунт на имя Тугжанова Ералы Лукпановича не имеет ничего общего с акимом Мангистауской области, а является фейковым. Данным вопросом уже занимаются соответствующие органы. Спасибо, что обратили на это внимание, - написала Айсулу Дутбаева.
Задать вопросы и получить обратную связь, по словам Айсулу Дутбаевой, можно на их официальных аккаунтах в Facebook и Instagram.