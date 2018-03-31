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ЛАДА.kz » Власть

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:33

Просмотров: 55

Житель Актау нашел фейковую страницу акима Ералы Тугжанова

Пользователь Facebook Мақсат Ақмұратов обнаружил фейк случайно и рассказал об этом на своей странице.

Скриншот фейковой страницы
Мақсат Ақмұратов разместил на своей странице в Facebook пост, в котором призвал представителей акимата Мангистауской области обратить внимание на липовую страницу главы региона.

Житель Актау нашел фейковую страницу акима Ералы Тугжанова


Айсулу Дутбаева, представитель региональной службы коммуникаций Мангистауской области, ответила, что данный аккаунт не имеет ничего общего с акимом области.

- Отвечаю Вам и всему сообществу, как официальный представитель региональной службы коммуникаций Мангистауской области, что аккаунт на имя Тугжанова Ералы Лукпановича не имеет ничего общего с акимом Мангистауской области, а является фейковым. Данным вопросом уже занимаются соответствующие органы. Спасибо, что обратили на это внимание, - написала Айсулу Дутбаева.

Задать вопросы и получить обратную связь, по словам Айсулу Дутбаевой, можно на их официальных аккаунтах в Facebook и Instagram.


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