Торжественное награждение

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил акима Мангистауской области Ералы Тугжанова орденом «Парасат».



Помимо Тугжанова, награды получили акимы Северо-Казахстанской и Жамбылской областей.



Орден «Парасат» (орден Благородства) учрежден в 1993 году. Им награждаются деятели науки и культуры, литературы и искусства, государственные и общественные деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала, либо за активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов.



Знак ордена изготовлен из позолоченного серебра и представляет собой восьмиконечную звезду.