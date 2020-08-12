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ЛАДА.kz » Власть

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 1862

Депутатом сената Парламента РК от Мангистау избран Суиндик Алдашев

Опубликованы предварительные итоги выборов в сенат, которые прошли этим утром. Сенаторов выбирали выборщики – депутаты местных маслихатов. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Фото из архива Lada.kz
Сегодня прошли выборы депутатов сената Парламента Республики Казахстан.

В Мангистаской области депутатом избран Суиндик Алдашев, получивший 87 процентов голосов избирателей.

Алдашев Суиндик Тасеменович родился 25 июня 1963 года в КазССР.

Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина (1986) и Центрально-Азиатский университет (2008) по специальностям «горный инженер» и «экономист».

С 2012 по 2017 год занимал должность первого заместителя акима Мангистауской области.

С ноября 2017 года занимает должность первого вице-президента АО «Каражанбасмунай».



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Комментарии ( 5 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 16:45
Надо назначать от народа например Русла Жанпейсов, Джамбул и т.д.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 Рома (Посетители) Сегодня, 16:16
Хотелось бы знать, по какому признаку набираются люди в "кормушку"? Какие критерия выдвигают к желающим, чтобы получить доступ к "кормушке"?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • TU-154
  • Daulet201999
 mer (Посетители) Сегодня, 16:04
Саша саша,
Нормальная такая биография,родился,закончил два ВУЗа,и сразу зам акима области. Остальное знать не положено.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Шевченко 81
  • TU-154
 сембай (Посетители) Сегодня, 15:47
Этого и следовало ожидать, когда он в списке кандидатов появился. Мы в местный маслихат не тех выбираем stena , они уже строго по указке сверху boyan . Нигде на местном уровне не проявившийся человек будет защищать интересы простого народа, этого никогда не будет!!!! Был бы полезным, не отдали бы его в Каражанбасмунай. Отсюда и делайте выводы poka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • 14679677
  • #aktau#
  • mer
  • TU-154
  • Daulet201999
 Саша саша (Посетители) Сегодня, 15:25
Ну да - расскажите как он получил свою должность первого вице президента Каражанбасмунай и не связано ли это с его предыдущей должностью первого заместителя акима области на которую он тоже непонятно как попал?
 
 

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