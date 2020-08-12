Депутатом сената Парламента РК от Мангистау избран Суиндик Алдашев

Фото из архива Lada.kz
Сегодня прошли выборы депутатов сената Парламента Республики Казахстан.
В Мангистаской области депутатом избран Суиндик Алдашев, получивший 87 процентов голосов избирателей.
Алдашев Суиндик Тасеменович родился 25 июня 1963 года в КазССР.
Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина (1986) и Центрально-Азиатский университет (2008) по специальностям «горный инженер» и «экономист».
С 2012 по 2017 год занимал должность первого заместителя акима Мангистауской области.
С ноября 2017 года занимает должность первого вице-президента АО «Каражанбасмунай».
В Мангистаской области депутатом избран Суиндик Алдашев, получивший 87 процентов голосов избирателей.
Алдашев Суиндик Тасеменович родился 25 июня 1963 года в КазССР.
Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина (1986) и Центрально-Азиатский университет (2008) по специальностям «горный инженер» и «экономист».
С 2012 по 2017 год занимал должность первого заместителя акима Мангистауской области.
С ноября 2017 года занимает должность первого вице-президента АО «Каражанбасмунай».