Депутатом сената Парламента РК от Мангистау избран Суиндик Алдашев

Фото из архива Lada.kz

Сегодня прошли выборы депутатов сената Парламента Республики Казахстан.



В Мангистаской области депутатом избран Суиндик Алдашев, получивший 87 процентов голосов избирателей.



Алдашев Суиндик Тасеменович родился 25 июня 1963 года в КазССР.



Окончил Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина (1986) и Центрально-Азиатский университет (2008) по специальностям «горный инженер» и «экономист».



С 2012 по 2017 год занимал должность первого заместителя акима Мангистауской области.



С ноября 2017 года занимает должность первого вице-президента АО «Каражанбасмунай».