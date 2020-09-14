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ЛАДА.kz » Власть

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 20:17

Просмотров: 1437

Выговор получила чиновница за празднование дня рождения в карантин в Мангистау

В пресс-службе акима Мангистауской области сообщили, что руководителю управления экономики и бюджетного планирования распоряжением главы региона объявлен выговор.

Иллюстративное фото
В ведомстве рассказали, что видеозапись была сделана во время выезда коллектива управления экономики и бюджетного планирования на природу. Выезд совпал с днём рождения руководителя.

- Вчера, 13 сентября 2020 года, по желанию работников управления экономики и бюджетного планирования коллектив в количестве 25-ти человек выезжал на природу территории Мангистауского района в выходной день с целью посещения достопримечательностей края, - сообщили в пресс-службе акима области.

На основании видеоматериала, опубликованного в соцсетях, управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау Альбекова привлечена к административной ответственности за нарушение карантина. Чиновница должна была заплатить 30 МРП, но так как оплатила штраф сразу же (по закону в течение семи суток), то штраф составил 15 МРП.

- Также распоряжением акима Мангистауской области в отношении руководителя управления экономики и финансово-бюджетного планирования области Альбековой М.Б. был вынесен выговор, сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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  • ЁмоЁ
  • koronavirus
  • Papirosso
 ssnaktau (Посетители) Вчера, 22:09
Как правило уже в нашем акимате после выговора жди повышения по карьерной лестнице!
 
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  • Брюнетка
  • non_alcoholic
 freizer (Посетители) Вчера, 20:30
Всё взяли и столы и юрту и весь сабантуй, а вот маски забыли наша акиматовские. По статье, мое впечатление что Целый департамент без мозгов получается у нас в акимате?
 
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TU-154 (Посетители) Вчера, 20:26
"Ношение защитных масок для населения за пределами закрытых помещений (на улице) рекомендовано для того, чтобы снизить риск инфицирования среди населения", – отмечается в тексте.

Сумма штрафа за нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований для физических лиц составляет 30 МРП (83 340 тенге). В случае уплаты штрафа в течение семи дней сумма сокращается вполовину.
 
 

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