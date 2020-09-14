Выговор получила чиновница за празднование дня рождения в карантин в Мангистау

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В ведомстве рассказали, что видеозапись была сделана во время выезда коллектива управления экономики и бюджетного планирования на природу. Выезд совпал с днём рождения руководителя.



- Вчера, 13 сентября 2020 года, по желанию работников управления экономики и бюджетного планирования коллектив в количестве 25-ти человек выезжал на природу территории Мангистауского района в выходной день с целью посещения достопримечательностей края, - сообщили в пресс-службе акима области.



На основании видеоматериала, опубликованного в соцсетях, управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау Альбекова привлечена к административной ответственности за нарушение карантина. Чиновница должна была заплатить 30 МРП, но так как оплатила штраф сразу же (по закону в течение семи суток), то штраф составил 15 МРП.



- Также распоряжением акима Мангистауской области в отношении руководителя управления экономики и финансово-бюджетного планирования области Альбековой М.Б. был вынесен выговор, сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.