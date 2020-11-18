СМИ: У первого замакима Мангистауской области прошел обыск

Алихан Краубаев
Как сообщает zakon.kz, у первого заместителя акима Мангистауской области Алихана Краубаева прошел обыск. По какому делу, как сообщают журналисты, пока точно не известно. Они направили запрос в антикоррупционную службу.
- Доводим до вашего сведения, что первый заместитель акима Мангистауской области Алихан Краубаев находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности, - сообщил Самат Сулей, руководитель пресс-службы акима Мангистауской области.
Ранее газета «Время» писала, что антикоррупционная служба распутывает схему по снабжению регионов сжиженным газом. Выяснилось, что некоторые области получали больше газа, чем должны были, при этом сырье перепродавали, а государство несло убытки. В средствах массовой информации предполагают, что первый замакима Мангистауской области Алихан Краубаев может быть причастен к манипуляциям с газом.
- Сотрудники антикоррупционной службы уже провели ряд обысков в нескольких областях и, так сказать, сверили цифры. Было установлено, что, например, предназначенный Мангистауской области сжиженный газ по низкой цене почему-то попал в Карагандинскую область, где его благополучно продали. В общей сложности за топливо выручили свыше 250 миллионов тенге. В этом, по сути, и заключается основная задача - газ по сниженной цене поставляется в определенный регион, откуда утекает за границу, но уже по рыночной цене. Именно на Западе страны проверяется причастность местных высокопоставленных чиновников к незаконным манипуляциям с газом. В частности, речь идет о первом заместителе акима области Алихане Краубаеве, а также бывшем заместителе акима Актау Тимуре Садвакасове. С помощью негласных следственных действий были зафиксированы встречи замакима Краубаева с бизнесменом Бауыржаном Утаровым, чья фирма получила повышенный объем сжиженного газа. Также установлено, что через Утарова приобретались билеты и перечислялись деньги родственникам чиновников из Минэнерго, - говорится в статье журналиста газеты «Время».
На должность первого заместителя акима Мангистауской области Алихан Краубаев был назначен в ноябре 2018 года. Кадровые перестановки в акимате произошли после того, как бывшего первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева задержали в аэропорту Актау и арестовали с санкции суда на два месяца. Чиновника обвинили в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления. У Амангалиева при себе были обнаружены и изъяты денежные средства в общей сумме 115 тысяч евро.
По приговору суда Серику Амангалиеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, с лишением государственного ордена «Курмет».
- Доводим до вашего сведения, что первый заместитель акима Мангистауской области Алихан Краубаев находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности, - сообщил Самат Сулей, руководитель пресс-службы акима Мангистауской области.
Ранее газета «Время» писала, что антикоррупционная служба распутывает схему по снабжению регионов сжиженным газом. Выяснилось, что некоторые области получали больше газа, чем должны были, при этом сырье перепродавали, а государство несло убытки. В средствах массовой информации предполагают, что первый замакима Мангистауской области Алихан Краубаев может быть причастен к манипуляциям с газом.
- Сотрудники антикоррупционной службы уже провели ряд обысков в нескольких областях и, так сказать, сверили цифры. Было установлено, что, например, предназначенный Мангистауской области сжиженный газ по низкой цене почему-то попал в Карагандинскую область, где его благополучно продали. В общей сложности за топливо выручили свыше 250 миллионов тенге. В этом, по сути, и заключается основная задача - газ по сниженной цене поставляется в определенный регион, откуда утекает за границу, но уже по рыночной цене. Именно на Западе страны проверяется причастность местных высокопоставленных чиновников к незаконным манипуляциям с газом. В частности, речь идет о первом заместителе акима области Алихане Краубаеве, а также бывшем заместителе акима Актау Тимуре Садвакасове. С помощью негласных следственных действий были зафиксированы встречи замакима Краубаева с бизнесменом Бауыржаном Утаровым, чья фирма получила повышенный объем сжиженного газа. Также установлено, что через Утарова приобретались билеты и перечислялись деньги родственникам чиновников из Минэнерго, - говорится в статье журналиста газеты «Время».
На должность первого заместителя акима Мангистауской области Алихан Краубаев был назначен в ноябре 2018 года. Кадровые перестановки в акимате произошли после того, как бывшего первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева задержали в аэропорту Актау и арестовали с санкции суда на два месяца. Чиновника обвинили в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления. У Амангалиева при себе были обнаружены и изъяты денежные средства в общей сумме 115 тысяч евро.
По приговору суда Серику Амангалиеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, с лишением государственного ордена «Курмет».