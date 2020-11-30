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ЛАДА.kz » Власть

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 4040

Кадровые перестановки произошли в Мангистауской области

Руководителем департамента агентства по делам государственной службы по Мангистауской области назначен Токтамыс Жумагулов. Управление мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты аппарата акима Мангистауской области возглавил Галым Андалиев. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Слева Галым Андалиев, справа Токтамыс Жумагулов
Новым руководителем департамента агентства по делам государственной службы по Мангистауской области назначен Токтамыс Жумагулов. Он родился в 1965 году. Имеет несколько высших образований по специальностям «преподаватель истории, обществознания и советского права», «юрист», «экономист». Кандидат юридических наук.

Трудовой путь начал в 1990 году преподавателем на кафедре политэкономии в Усть-Каменогорском пединституте. До 2000 года занимал должности педагога, доцента кафедры и заведующего кафедрой.

С 2000 год на протяжении двадцати лет работал руководителем департаментов агентства по делам государственной службы Республики Казахстан в ряде областей, в том числе в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.

Руководителем КГУ «Управление мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты» аппарата акима Мангистауской области стал Галым Андалиев.

Родился в 1969 году. Высшее образование по специальностям «черчение, изобразительное искусство и труд» и «юриспруденция».
До 1999 года работал преподавателем в средней школе Тайпакского района ЗКО. С 1999 по 2002 года трудился делопроизводителем военного комиссариата Мангистауской области.

С 2002 по 2016 годы - начальник отдела военного комиссариата Бейнеуского района, начальник отдела управления по делам обороны города Актау. Затем занимал должность начальника управления набора военнослужащих на воинскую службу Мангистауской области.

Последние два года работал педагогом по начальной военной подготовке в школе номер 28 города Актау, а также методистом по эстетическим и спортивным дисциплинам Актауского центра координации знаний.



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Комментарии ( 4 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 16:21
опять мугалим какой то ,,,

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 16:05
Опытные люди, которые имеют понятие о работе в своей должности.
А ни как до этого были министры здравоохранения, которые работали до этого строителями.
 
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  • mer
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 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 15:13
От перестановки мест слагаемых значение итога не меняется.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • TU-154
  • mer
  • spamregg
  • Pankration and MMA
 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 14:03
Переставляют, переставляют..., а толку никакого.
 
 

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