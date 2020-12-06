Правительство реструктуризирует долг акимата Мангистау

Принятие проекта позволит кредитование местных исполнительных органов для реконструкции и строительства систем тепло-, водоснабжения и водоотведения сетей теплоснабжения, характеризующихся высокой степенью износа и построить новые сети в населённых пунктах, - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

Акимат региона получил бюджетный кредит на сумму 1 триллион тенге. Реструктуризации коснулся и местный исполнительный орган Нур-Султана. Он получил бюджетный кредит на сумму 9 473 265 000.Реструктуризовать бюджетные кредиты, предоставленные акиматам Мангистауской области и Нур-Султану на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в следующем порядке: 1) по кредитному договору от 22 ноября 2019 года №9МИО1049 изменение периода освоения кредита МИО Мангистауской области с 10 декабря 2020 года на 10 декабря 2021 года; 2) по кредитному договору от 5 апреля 2019 года №9МИО1022 изменение периода освоения кредита МИО города Нур-Султана с 10 декабря 2020 года на 10 декабря 2021 года.