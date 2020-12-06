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ЛАДА.kz » Власть

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:31

Просмотров: 3326

Правительство реструктуризирует долг акимата Мангистау

В планах кабинета министров страны - принять меры в отношении неспособного обслуживать свой долг акимата Мангистауской области и Нур-Султана. Об этом сообщает информационное агентство КазТАГ.

Фото из архива Lada.kz
Акимат региона получил бюджетный кредит на сумму 1 триллион тенге. Реструктуризации коснулся и местный исполнительный орган Нур-Султана. Он получил бюджетный кредит на сумму 9 473 265 000.

Реструктуризовать бюджетные кредиты, предоставленные акиматам Мангистауской области и Нур-Султану на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в следующем порядке: 1) по кредитному договору от 22 ноября 2019 года №9МИО1049 изменение периода освоения кредита МИО Мангистауской области с 10 декабря 2020 года на 10 декабря 2021 года; 2) по кредитному договору от 5 апреля 2019 года №9МИО1022 изменение периода освоения кредита МИО города Нур-Султана с 10 декабря 2020 года на 10 декабря 2021 года.

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Принятие проекта позволит кредитование местных исполнительных органов для реконструкции и строительства систем тепло-, водоснабжения и водоотведения сетей теплоснабжения, характеризующихся высокой степенью износа и построить новые сети в населённых пунктах, - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.



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Комментарии ( 4 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 22:23
а чё, так можно было???
 
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  • shurik_kz11
  • ЛШП
  • TU-154
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 21:57
Цитата: Multiverse
чтоб сделать горячую воду круглогодичной ?

может еще и чистой сделать а не как нефть? (
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • n92
  • shurik_kz11
  • ЛШП
  • TU-154
  • ЁмоЁ
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:03
Интересно знать за какое время исчезнет триллион тенге?Делайте ставки,господа! lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • TU-154
  • ЛШП
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 19:10
Средства выделены на то чтоб сделать горячую воду круглогодичной ? Но что-то мы не слышали что какие-то работы планируются...
 
 

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