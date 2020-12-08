Назначен новый руководитель ДЧС Мангистауской области

Фото с сайта ДЧС Мангистауской области

Главой департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области назначили Муханова Мурата Сейтмолдаевича.



Мурат Муханов родился 1985 году в Жанаозене. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. В 2020 году окончил Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.



Трудовую деятельность начал в 2006 году с должности инженера ДЧС Мангистауской области. В период с 2006 по 2010 годы занимал различные должности по линии государственного пожарного контроля.



В 2010 году был начальником отдела государственного пожарного контроля, в 2016 году занял должность начальника управления государственного пожарного контроля.



С 2017 по 2020 годы занимал должность заместителя начальника ДЧС региона.



Ранее должность руководителя ведомства на протяжении пяти лет занимал Базарбаев Куанар Бекенович.