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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:07

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Назначен новый руководитель ДЧС Мангистауской области

Руководителем департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области назначен Муханов Мурат Сейтмолдаевич. Ранее он занимал должность заместителя руководителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта ДЧС Мангистауской области
Главой департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области назначили Муханова Мурата Сейтмолдаевича.

Мурат Муханов родился 1985 году в Жанаозене. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. В 2020 году окончил Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Трудовую деятельность начал в 2006 году с должности инженера ДЧС Мангистауской области. В период с 2006 по 2010 годы занимал различные должности по линии государственного пожарного контроля.

В 2010 году был начальником отдела государственного пожарного контроля, в 2016 году занял должность начальника управления государственного пожарного контроля.

С 2017 по 2020 годы занимал должность заместителя начальника ДЧС региона.

Ранее должность руководителя ведомства на протяжении пяти лет занимал Базарбаев Куанар Бекенович.



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