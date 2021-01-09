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ЛАДА.kz » Власть

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:57

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Назначен новый руководитель управления физической культуры и спорта Мангистау

Распоряжением главы региона руководителем областного управления физической культуры и спорта назначили Каната Жумабаева. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима области
Жумабаев Канат Кошкарбаевич родился в 1976 году в Форт-Шевченко.

Имеет три высших образования по специальностям: «тренер по спорту», «преподаватель физической культуры», «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1999 году тренером группы дзюдо и казакша курес детско-юношеской спортивной школы Тупкараганского района.

В 2001 году стал заместителем директора ДЮСШ по дзюдо и казакша курес Тупкараганского района.

До 2015 года занимал различные должности в отделе физической культуры и спорта, в том числе и должность начальника отдела.

В 2015 году стал руководителем Актауского отдела физической культуры и спорта.

С 2019 года работал заместителем руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области.



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