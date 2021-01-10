Аким Мангистауской области проголосовал на выборах

Серикбай Трумов принимает участие в парламентских выборах. Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В Казахстане 10 января проходят выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов.



Серикбай Трумов пришел на избирательный участок, где он зарегистрирован, и проголосовал. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.



- В Мангистауской области имеется восемь территориальных избирательных комиссий: 1 - областная, 2 - городских и 5 - районных. Их задача - обеспечивать организацию и проведение избирательного процесса. В Актау имеется 78 избирательных участков, в Жанаозене - 37, в Бейнеуском районе - 28, в Каракиянском - 16, в Мангистауском - 22, в Мунайлинском - 36, в Тупкараганском районе - 14, всего в регионе открылся 231 избирательный участок. Для ведения работы на этих участках привлечено 1 625 членов комиссии, - сообщили в акимате.



Участки работают с 07:00 до 20:00 по местному времени. Желающих принять участие в выборах пускают только в масках.



На выборы в мажилис допущены пять политических партий: Народная партия Казахстана, Nur Otan, «Ауыл», «Ак жол» и Adal.