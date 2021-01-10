«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 10 Января
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.96 KZT
  • €1 = 512.89 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Власть

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:38

Просмотров: 0

Аким Мангистауской области проголосовал на выборах

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов проголосовал на парламентских выборах. Всего в регионе открыт 231 избирательный участок, из которых большинство расположены в областном центре. Сделать свой выбор жители региона смогут до 20.00.

Серикбай Трумов принимает участие в парламентских выборах. Фото пресс-службы акима Мангистауской области
В Казахстане 10 января проходят выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов.

Серикбай Трумов пришел на избирательный участок, где он зарегистрирован, и проголосовал. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

- В Мангистауской области имеется восемь территориальных избирательных комиссий: 1 - областная, 2 - городских и 5 - районных. Их задача - обеспечивать организацию и проведение избирательного процесса. В Актау имеется 78 избирательных участков, в Жанаозене - 37, в Бейнеуском районе - 28, в Каракиянском - 16, в Мангистауском - 22, в Мунайлинском - 36, в Тупкараганском районе - 14, всего в регионе открылся 231 избирательный участок. Для ведения работы на этих участках привлечено 1 625 членов комиссии, - сообщили в акимате.

Участки работают с 07:00 до 20:00 по местному времени. Желающих принять участие в выборах пускают только в масках.

На выборы в мажилис допущены пять политических партий: Народная партия Казахстана, Nur Otan, «Ауыл», «Ак жол» и Adal.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика