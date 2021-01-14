Назначена глава управления инвестиций и туризма Мангистауской области

Фото из архива Lada.kz

Новым руководителем управления инвестиций и развития туризма стала Венера Мустапаева.



Мустапаева Венера Турановна родилась в 1966 году.



Она получила два высших образования - по направлениям «Финансы и кредиты» и «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».



В 1993 году Венера Мустапаева стала ведущим специалистом по регистрации акционерных обществ, хозяйствующих субъектов и компаний Мангистауского областного финансового управления.



До 2013 года занимала различные должности в управлении предпринимательства.



В 2013 году Венера Мустапаева стала заместителем руководителя управления предпринимательства и торговли. В 2015 году она возглавила ведомство.