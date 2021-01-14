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ЛАДА.kz » Власть

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 1033

Назначена глава управления инвестиций и туризма Мангистауской области

Руководителем управления инвестиций и развития туризма Мангистауской области назначили Венеру Мустапаеву. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.

Фото из архива Lada.kz
Новым руководителем управления инвестиций и развития туризма стала Венера Мустапаева.

Мустапаева Венера Турановна родилась в 1966 году.

Она получила два высших образования - по направлениям «Финансы и кредиты» и «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».

В 1993 году Венера Мустапаева стала ведущим специалистом по регистрации акционерных обществ, хозяйствующих субъектов и компаний Мангистауского областного финансового управления.

До 2013 года занимала различные должности в управлении предпринимательства.

В 2013 году Венера Мустапаева стала заместителем руководителя управления предпринимательства и торговли. В 2015 году она возглавила ведомство.



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Комментарии ( 2 )

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Барабашка (Посетители) Сегодня, 15:28
Здраствуй отдых бесплатный на Риксос, для Венерочки!
 
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  • tolk
  • Барабашка
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:13
Это не эта ли мадам говорила что типа туристы понаехали и газа поэтому нет на заправках?Тогда туризму в нашей области полный кирдык lol
 
 

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