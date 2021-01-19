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ЛАДА.kz » Власть

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 14:52

Просмотров: 840

Чиновникам Мангистау напомнили: Наказание за взятку ужесточили и штрафы удвоили

Об ужесточении наказания за дачу взятки и других законах, связанных с коррупционными рисками среди чиновников, рассказал на встрече с сотрудниками департамента экологии руководитель управления превенции и добропорядочности департамента агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области Кайрат Байгебаев.

Иллюстративное фото
В Актау прошла встреча сотрудников антикоррупционного ведомства и департамента экологии по Мангистауской области, на которой госслужащим разъяснили меры наказания за коррупционные преступления.

Руководитель управления превенции и добропорядочности департамента антикоррупционной службы Кайрат Байгебаев рассказал, что в 2020 году была принята новая система поощрения граждан за сообщения о коррупции; введён полный запрет на получение подарков госслужащими и членами их семей; расширен субъектный состав коррупции.

По словам Кайрата Бегебаева, если прежде за преступление, предусмотренное статьёй «Дача взятки в значительном размере» максимальная санкция составляла до пяти лет лишения свободы и, соответственно, это деяние признавалось преступлением средней тяжести, то согласно новой редакции верхний порог наказания увеличен до семи лет. Это автоматически относит данное преступление к категории тяжких с соответствующими правовыми последствиями – запрет условно-досрочного освобождения и невозможность отбытия наказания сразу в колонии минимальной безопасности.

- Граждане должны понимать серьёзность борьбы с коррупцией. Такие же жёсткие меры в виде запрета на условно-досрочное освобождение и отбытие наказания сразу в колонии минимальной безопасности будут применяться к лицам, осужденным за посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения. Кроме увеличения сроков лишения свободы возросли и размеры кратных штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве, - прокомментировал руководитель управления превенции и добропорядочности департамента антикоррупционной службы.

Для дающих взятку в размере до 145 тысяч тенге минимальный размер кратного штрафа увеличен вдвое – с 10-кратного до 20-кратного размера взятки.

- Если лицо осуждено за дачу взятки в сумме 100 тысяч тенге, то минимальный штраф, который может быть назначен ему судом составит 2 миллиона тенге. Прежде размер минимального штрафа составлял 1 миллион тенге. Аналогично вдвое увеличен порог кратного штрафа и для посредников, - подчеркнул Кайрат Байгебаев.

Кайрат Байгебаев призвал граждан отказаться от решения вопросов путём выплаты незаконных вознаграждений.

По данным Кайрата Байгебаева, за последние два года в Мангистауской области выявлено 32 факта дачи взятки и один факт посредничества во взяточничестве, 24 факта различного рода противоправного вмешательства в работу бизнеса. Взяткодатели и посредники в совокупности за два года приговорены к уплате в бюджет почти 22 миллионов тенге.



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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:44
Надо изымать имущество родственников, а ихьсожать пожизненно.
 
 

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