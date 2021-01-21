Экс-заместитель акима Мангистау Уркен Бисакаев освобожден от должности вице-министра культуры и спорта

Фото из архива «Лады»
Постановлением Правительства страны Уркен Бисакаев освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению.
Уркен Бисакаев родился 24 сентября 1977 года в Западно-Казахстанской области.
Окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева и Каспийский государственный университет имени Есенова.
В разные годы работал в акимате Мангистауской области.
С мая по сентябрь 2019 года занимал должность председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism».
С сентября 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра культуры и спорта РК.
Уркен Бисакаев родился 24 сентября 1977 года в Западно-Казахстанской области.
Окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева и Каспийский государственный университет имени Есенова.
В разные годы работал в акимате Мангистауской области.
С мая по сентябрь 2019 года занимал должность председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism».
С сентября 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра культуры и спорта РК.
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