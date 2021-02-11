Нового заместителя руководителя департамента государственных доходов назначили в Мангистау

Бахытжан Бердибеков

Бахытжан Бердибеков назначен приказом председателя комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.



Бахытжан Бердибеков родился в 1973 году. Окончил университет «Кайнар» и Российскую таможенную академию.



Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности инспектора отдела таможенной охраны и режима Таможенного управления по Мангистауской области. Позже занимал различные должности в таможенных органах.



С 12 марта 2018 года по настоящее время работал руководителем приграничного таможенного поста «Тажен» департамента государственных доходов по Мангистауской области.



Ранее на посту заместителя руководителя департамента государственных доходов по региону находился Бакытбай Копбасаров.