Нового руководителя управления внутренней политики назначили в Мангистау

Амангали Нурдаулетов. Фото из архива Lada.kz

Главой управления внутренней политики Мангистауской области назначили Амангали Нурдаулетова.



Амангали Сулейменович Нурдаулетов родился в 1981 году в Мангистауской области. Он окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности «Правоведение».



Амангали Нурдаулетов начал трудовую деятельность в 2006 году, когда его приняли на должность главного специалиста организационно-кадрового отдела аппарата акима Актау. Позже он работал юристом отдела по реализации миграционной политики департамента миграции Мангистауской области, а с 2016 по 2018 годы был руководителем управления молодёжной политики.



Также он занимал должность начальника государственно-правового отдела в аппарате акима Мунайлинского района. До 2019 года он был заместителем начальника управления культуры Мангистауской области, а с июля 2019 года до настоящего момента занимал пост заместителя акима города Жанаозен, где курировал социальные вопросы.