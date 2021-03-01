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ЛАДА.kz » Власть

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:36

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Нового руководителя управления внутренней политики назначили в Мангистау

Руководителем управления внутренней политики Мангистау назначили Амангали Нурдаулетова. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.

Амангали Нурдаулетов. Фото из архива Lada.kz
Главой управления внутренней политики Мангистауской области назначили Амангали Нурдаулетова.

Амангали Сулейменович Нурдаулетов родился в 1981 году в Мангистауской области. Он окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности «Правоведение».

Амангали Нурдаулетов начал трудовую деятельность в 2006 году, когда его приняли на должность главного специалиста организационно-кадрового отдела аппарата акима Актау. Позже он работал юристом отдела по реализации миграционной политики департамента миграции Мангистауской области, а с 2016 по 2018 годы был руководителем управления молодёжной политики.

Также он занимал должность начальника государственно-правового отдела в аппарате акима Мунайлинского района. До 2019 года он был заместителем начальника управления культуры Мангистауской области, а с июля 2019 года до настоящего момента занимал пост заместителя акима города Жанаозен, где курировал социальные вопросы.



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