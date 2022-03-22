Транспортировка нефти может упасть втрое из-за повреждений в терминале Новороссийска

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостанавливает работу еще одного выносного причального устройства (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском из-за обнаружения критических повреждений шлангов. Об этом компания сообщила 22 марта.



«По результатам водолазного обследования комплекса оборудования выносных причальных устройств на Морском терминале (МТ) под Новороссийском после шторма силами подрядной организации ООО «Транснефть-Сервис» по обслуживанию МТ выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ», — пояснила компания.



Ожидается, что ремонт займет достаточное количество времени по причине неблагоприятного прогноза погоды, а также в связи с ожиданием номинации танкеров для промывки.



«Замена морских шлангов — сложный процесс, это работа водолазов, которые должны перекрыть трубопроводы на глубине 60 м, затем номинируется танкер промывочной водой, швартуется к берегу и проводится промывка всех систем от нефти», — объяснил заместитель регионального менеджера по морским операциям морского терминала КТК Игорь Флоровский.



КТК располагает аварийным комплектом для замены необходимых шлангов, но «контрактование поставки запчастей ВПУ в текущей конъюнктуре рынка может вызвать значительные затруднения», завила компания. Так, большинство комплектующих, необходимых для ремонта, производится на Западе, из-за санкций их поставки могут быть прекращены.



«В этой ситуации руководство консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу», — предупредила компания.



Ранее 22 марта сообщалось, что отгрузка нефти на морском терминале КТК оказалась под угрозой, после того как там произошел сильный шторм, в результате повреждения получила инфраструктура порта.



20 марта в районе морского терминала КТК был зафиксирован аномальный шторм, более 5 баллов, и 11-балльный ветер. Катаклизм привел к повреждениям инфраструктуры одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-3. Оказались смещены силовой каркас одного из плавучих шлангов и защита. Сотрудники консорциума обнаружили неисправность и временно вывели устройство из эксплуатации для проведения промывки и ремонта. В КТК не исключили и полную остановку отгрузки нефти.



Генеральный директор КТК Николай Горбань в беседе с «Известиями» подчеркнул, что абсолютным приоритетом компании являются безопасность и экология: «Если там будут хоть малейшие показания или риски, конечно же, всё оборудование будет остановлено».



Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынок Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год. В случае ее остановки, американским и европейским потребителям придется либо искать новых поставщиков, либо Казахстану понадобится переводить свои потоки на маршрут нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан, а это займет много времени.



«Европейцы угрожают ввести санкции против нефти из России, всё это вместе создает «идеальный шторм», который может подкинуть цены на нефть выше $120, $130 pа баррель, и это риск возникновения дефицита», — прокомментировал ситуацию ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.