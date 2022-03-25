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"Дыши!": спасение мужчины попало на видеожетон полиции в Павлодаре

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 20:22
"Дыши!": спасение мужчины попало на видеожетон полиции в Павлодаре
Кадр видео
На видеожетон полицейского было запечатлено спасение мужчины в Павлодаре. Пострадавший находился в квартире в момент пожара, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 19 марта в доме на улице Гагарина - в полицию поступило сообщение о задымлении подъезда. На место выехал ближайший автопатруль.

Прибывшие на место событий сотрудники пожарной части вскрыли дверь квартиры на втором этаже, из которой в коридор повалил густой едкий дым. Они обнаружили в квартире мужчину и вынесли его на улицу.

Пострадавший находился без сознания и не подавал признаков жизни. Один из полицейских снял бушлат, на который сотрудники положили пострадавшего. До приезда кареты скорой помощи стражи порядка стали оказывать мужчине первую медицинскую помощь: непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Момент спасения попал на видеожетон стражей порядка.

Отмечается, что пока пожарные тушили очаг воспламенения, сотрудники полиции и свободный пожарный наряд эвакуировали остальных жителей дома.

Пострадавший доставлен в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.



Источник: tengrinews.kz
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