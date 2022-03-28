Сервисы по открытию банковских карт для россиян появились в Казахстане - СМИ

Уход международных платежных систем Visa и Mastercard из России привел к возникновению сервисов по открытию банковских платежных карт для россиян в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



В начале марта международные системы Visa и Mastercard сообщили о приостановке операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard продолжат работать в стране до истечения срока действия, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах теперь недоступны.



Отмечается, что открытие банковской карты в Казахстане интересно тем россиянам, кто хочет продолжать совершать операции в интернет-магазинах, делать международные переводы и рассчитываться картами в зарубежных поездках по всему миру.



При этом, как подчеркивается, открытие банковских счетов для нерезидентов в Казахстане является простой процедурой, однако выполнить ее самостоятельно удаленно невозможно.



"На территории России в интернете появилось множество объявлений о предоставлении посреднических услуг по открытию карт в Казахстане. Эти услуги предлагают как юридические компании, так и новички, создающие тематические группы в WhatsApp и Telegram. Последние, как правило, работают в частном порядке - без регистрации, договоров и каких-либо юридически оформленных гарантий", - пояснили в агентстве.



Уточняется, что схема работы посредников выглядит следующим образом: заказчик высылает курьерской службой копию паспорта и нотариальную доверенность в Казахстан, оплачивает услугу и получает в ответ документ о присвоении ИИН, пластиковую карту и sim-карту казахстанского оператора.



В казахстанских банках отмечают растущий спрос на открытие карточных счетов со стороны граждан России, заявили в РИА Новости.



"Число заявок на открытие мультивалютных карт от граждан РФ начало расти с середины марта. О точной статистике по открытию карт для этой категории клиентов и какой-то аналитике по их операциям говорить пока рано", - сообщили изданию в одном из казахстанских банков.



Вместе с тем банкиры отмечают, что с определенной настороженностью наблюдают за формированием нового рыночного тренда.



"Если эта тенденция станет массовой, то нельзя исключать возникновения каких-то дополнительных ограничений со стороны международных платежных систем в отношении казахстанских банков", - сказал собеседник агентства.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что граждане России ринулись на казахстанский рынок в поисках новых автомобилей: спрос на машины в некоторых дилерских центрах вырос в 10 раз. Эксперты объясняют интерес приостановкой поставок готовых машин из Европы и работы заводов мировых автопроизводителей на территории России.



"Есть даже запросы о приобретении всей партии автомобилей, которые у нас производятся", - заявили в одном из автоцентров.