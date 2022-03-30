Скот массово гибнет в Атырауской области

Скот массово гибнет по неизвестным причинам в нескольких районах Атырауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".



Как пишет издание, падеж скота наблюдается в Курмангазинском, Кызылкогинском, Исатайском и Махамбетском районах.



В Кызылкогинском районе в крестьянском хозяйстве "Ойтаң" от неизвестной болезни пало более 200 овец и 10 голов КРС. На видео, которое снял представитель крестьянского хозяйства (КХ) Айбар Ерекешов, запечатлено несколько мертвых животных.



"Падеж начался с середины февраля, с тех пор прошло полтора месяца. Падеж не прекратился, животные гибнут каждый день. Симптомы: изо рта выходит пена, из носа капает и не едят ничего. Я не знаю, что это за болезнь. 25 февраля на совещании в областном центре я с трибуны сообщил, что у нас наблюдается болезнь среди животных и происходит падеж, и просил направить комиссию для проверки, но никто тогда не приехал. Приехали только 26 марта, составили акт, взяли пробы крови и содержимого кишечника у больных и павших животных", – говорит Ерекешов.





Глава КХ "Мутиев Ғ. Д." в Махамбетском районе Бигали Мутиев заявил, что в марте у него погибло десять лошадей. "Они не могли встать. При этом не сказать что слабые, были в меру упитанные. Я так и не понял, что за болезнь была у них. Три дня назад взяли образцы крови. А когда будут результаты, неизвестно", – рассказал Мутиев.



Житель Курмангазинского района Самат Елемесов рассказал, что у него около 100 лошадей, с декабря погибло пять.



"Одна сейчас больна. Троих успел забить. Больные лошади умирали от удушья, из-за нехватки воздуха, были не в силах подняться с земли. Местные ветеринары пытались их вылечить, но безрезультатно. Я обошел пастбище – сейчас начали болеть прошлогодние жеребята", - сказал Елемесов.



Как заявил общественный активист Газиз Габдуллин, ранее он предупреждал, что в Атырауской области среди животных наблюдается какая-то болезнь и происходит их падеж.



"Но никто не откликнулся. Фермеры пытаются вылечить их самостоятельно, но безрезультатно. Причина заболевания и степень распространения инфекции до сих пор неизвестны. Мы открыли специальный чат, где собрали фермеров, заместителей акима областного и районных акиматов, начальников управлений, которые создали объединение "Шопан Ата". Специалисты говорят, что животные ослаблены из-за паразитов и из-за плохого ухода со стороны владельцев. Я специально съездил в Курмангазинский район. Клещей у больной лошади мы не нашли. И насчет плохого ухода тоже несогласны, потому что животные вполне упитанные. На ферме, в которой мы побывали, болели пять животных", - сказал Габдуллин.



В областном управлении ветеринарии корреспонденту издания сказали, что руководство сейчас находится в командировке в Курмангазинском районе, а без него информацию не дадут. Сказали только, что массового падежа нет, болеют единицы.



"По информации жителей Аккистауского сельского округа, вдоль побережья моря были обнаружены лошади, которые не могли подняться с земли и отстали от своего табуна. В связи со сложившейся ситуацией владельцам скота рекомендуется регулярно следить за их водопоем. В настоящее время местные ветврачи проводят симптоматическое лечение четырех лошадей у двух фермеров. Они очень слабы, исхудали. У животных были взяты образцы крови и отправлены в областную ветеринарную лабораторию, а также в Национальный референтный центр ветеринарии", - заявил начальник Исатайской районной ветеринарной станции Аманжол Рахметов.



Тогда как в акимате Курмангазинского района сообщили, что около 10 больных лошадей в Аккольском и Курмангазинском округах лечат неозидином, глюкозой, витаминами А, В, С. Отмечается, что все они находятся под наблюдением ветеринаров. Ситуация стабильная.



Заместитель акима Кызылкогинского района Айдулат Кенжебеков сообщил, что в районе 809 голов овец и крупного рогатого скота (КРС) вылечены от ринотрахеита и вирусной диареи, а падежа нет. Местные ветеринары сказали, что лошади страдают от большого количества клещей и общей слабости, а в чате "Атырау-Шопан Ата" сообщали, что нет причин для беспокойства акимов.



Издание отмечает, что продажа и убой скота в области не прекращаются "и очень может быть, что среди забитых животных есть больные".



"Что это за болезнь и не опасна ли она для здоровья человека? Вот в чем вопрос!" - пишет издание.