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Отменены ограничения при пересечении казахстанской границы. Требование справок ПЦР сохраняется

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Отменены ограничения при пересечении казахстанской границы. Требование справок ПЦР сохраняется
Фото Уральская Неделя
Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции принято решение о снятии некоторых временных ограничений при пересечении государственной границы через международные аэропорты, а также автопереходы, — сообщили в Департаменте пограничной службы по ЗКО.


По-прежнему для граждан РК действует срок ограничения для выезда в другие государства, но теперь этот срок сокращён до одного раза в 15 суток.

При въезде для всех прибывающих из-за рубежа граждан обязательно предоставление справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, действительной в течение 72 часов, независимо от прохождения вакцинации.

Не требуется справка на детей в возрасте до 5 лет, при наличии документа об отрицательном тесте у сопровождающих лиц.

Ограничения сняты на выезд граждан Казахстана в иностранные государства через международные аэропорты РК;

— на выезд граждан — на въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана через международные аэропорты иностранцам из стран с безвизовым режимом, а также из стран с прямым воздушным сообщением (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) — при условии соблюдения визовых требований.

Также в погранслужбе напомнили, что в России приняли решение о снятии ограничений с сухопутных границ Казахстана и Монголии.

Принятое решение вступит в силу с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года. С этого времени будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы.


Источник: Уральская Неделя
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