Красный Крест заявил о готовности возглавить эвакуацию из Мариуполя

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности возглавить эвакуацию гражданского населения из Мариуполя и доставить гуманитарную помощь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Представитель МККК Юэн Уотсон сказал, что Украина и Россия должны согласовать маршрут, время и продолжительность операции, которая запланирована на 1 апреля. Он также пояснил, что представители комитета в настоящий момент находятся в поездке, чтобы быть готовыми содействовать безопасному выходу гражданских лиц из Мариуполя.



"По соображениям логистики и безопасности мы будем готовы возглавить операцию по обеспечению безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласуют точные условия, включая маршрут, время начала и продолжительность", - сказал Уотсон.



Ранее в МККК заявили, что до сих пор не могут доставить помощь в Мариуполь, поскольку требуют от России и Украины гарантий безопасного прохода.