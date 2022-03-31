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Красный Крест заявил о готовности возглавить эвакуацию из Мариуполя

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 19:51
Красный Крест заявил о готовности возглавить эвакуацию из Мариуполя
Фото ©REUTERS
Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности возглавить эвакуацию гражданского населения из Мариуполя и доставить гуманитарную помощь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Представитель МККК Юэн Уотсон сказал, что Украина и Россия должны согласовать маршрут, время и продолжительность операции, которая запланирована на 1 апреля. Он также пояснил, что представители комитета в настоящий момент находятся в поездке, чтобы быть готовыми содействовать безопасному выходу гражданских лиц из Мариуполя.

"По соображениям логистики и безопасности мы будем готовы возглавить операцию по обеспечению безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласуют точные условия, включая маршрут, время начала и продолжительность", - сказал Уотсон.

Ранее в МККК заявили, что до сих пор не могут доставить помощь в Мариуполь, поскольку требуют от России и Украины гарантий безопасного прохода.


Источник: Tengrinews.kz
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