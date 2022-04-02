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Автомобили в России взлетели в цене до 50%. Что будет с ценами в Казахстане?

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:49
Автомобили в России взлетели в цене до 50%. Что будет с ценами в Казахстане?
Фото: Иллюстративное фото
Как сообщает агентство «Автостат», в марте новые автомобили в России подорожали до 50%, но в среднем подорожание составило 35–45% по сравнению с февралём текущего календарного года, сообщает Mnews.kz.

Источник подтверждает, что поднятие цен подтвердили 26 производителей, при этом ряд официально представленных на российском рынке компаний просто не обновил информацию о ценах или убрал её со своих сайтов.

Практически все компании, поднявшие цены на свою продукцию, сделали это по всему модельному ряду. Причём у некоторых из них за прошлый месяц поднятие цен случилось дважды. Например, «АвтоВАЗ» повышал стоимость своих моделей 1 и 16 марта. В итоге автомобили Lada стали дороже на 11–47% в зависимости от модели и комплектации.

Южнокорейская компания Kia, которая удерживает лидерство по продажам среди иномарок, в марте подняла цены своих моделей на 24–39%. У Mitsubishi автомобили подорожали в среднем на 42%, у Mazda — на 35%, а у Subaru — на 25%. Honda подняла цены у кроссовера CR-V на 30%, а Isuzu повысил цену пикапа D-Max на 50%.

Среди китайских марок выделяются Chery и Exeed, автомобили которых в марте стали дороже в среднем на 45%. Как мы уже сообщали, Chery Tiggo 8 Pro даже в начальной комплектации подорожал на 1,22 млн рублей. Этих денег ещё в начале февраля хватило бы, чтобы купить Chery Tiggo 4.

Из европейских брендов отмечают Peugeot, большинство моделей которого прибавило в цене от 29% до 50%. Ещё в первой половине марта Citroen поднял цены в среднем на 35%, Opel — на 42%, Renault — на 38%, Nissan — на 35%.

Что будет с ценами в Казахстане?

Как известно, ценники в салонах напрямую зависят от курса доллара. По состоянию на 11 марта американская валюта оценивалась более чем в 510 тенге против 428 с небольшим за несколько дней до начала событий в Украине. Естественно, цифры в прайс-листах уже изменили.

Toyota Camry, к примеру, подорожала почти на 11%, но наибольшей прибавкой удивил Volkswagen. Так, стоимость некоторых версий Tiguan взлетела сразу на 4,1 млн тенге.

Особенно болезненными для Казахстана могут оказаться долгие простои Toyota. Именно оттуда мы получаем Camry и RAV4, делающие большую долю продаж марки в стране. Ударить по нам могут и проблемы у Hyundai с Kia. С российских заводов поставляются машинокомплекты для сборки Accent, Rio и кроссовера Creta, к примеру.

В Казахстане доллар после резкого скачка начал дешеветь. Еще в феврале курс американской валюты составлял 425 тенге, а в начале марта - поднялся до 510 тенге. Естественно, в стране все начало дорожать. К концу месяца доллар опустился до 458 тенге, однако цены не спешат идти вниз вслед за иностранной валютой. Почему так происходит объяснил эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Магбат Спанов.

По словам экономиста, за последний месяц цены поднялись не только за счет повышения курса доллара. Этому, как отметил Спанов, способствовал и ряд других факторов. Среди них нарушение логистической цепочки.

"Были введены санкции против России, и пока не понятно, в какую сторону двигаться. А для Казахстана транспортно-коммуникационные пути в основном идут через Россию. И мы косвенно попадаем под эти санкции. Соответственно, мы не можем сами регулировать этот процесс. Нужно, чтобы санкции устоялись и обосновались. Тогда будет понятно, каков будет дальнейший механизм работы при российских санкциях. И потом, учитывая товарооборот между Казахстаном и Россией, конечно, санкции будут очень сильно влиять и в сторону понижения цен, и в сторону повышения", - отметил он.
Эксперт отметил, что для снижения цен необходимо, чтобы прошло определенное время. Также нужно, чтобы курс доллара сохранил стабильность на протяжении трех-пяти месяцев.

"Ценники быстро переставляются только в сторону повышения. А в сторону понижения это так резко не делается, потому что сегодня может быть одна ситуация, а завтра - другая. Поэтому цены редко когда начинают снижаться, если только это не госрегулирование, как в случае с бензином. В этой связи надеяться сейчас на снижение цен, думаю, нереально. Потому что волатильность на рынке очень большая. Одномоментно цены никогда не снижаются", - добавил Спанов.
В качестве примера он привел автомобильный рынок Казахстана.

Что касается автомобилей, то они становятся для нас роскошью. Потому что львиная доля машин для казахстанцев обеспечивалась заводами, которые функционируют в России. Также оказалось, что Украина является очень важным элементом в цепочке автомобилестроения: около 30-40 процентов деталей для электроники машин производились в этой стране. Поэтому сейчас за счет инфляционных процессов и санкций цены на авто будут повышаться", - считает эксперт ИМЭП.


Источник: MNews.kz
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