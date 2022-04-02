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Бибигуль Асылова назначена советником премьер-министра

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 14:46
Бибигуль Асылова назначена советником премьер-министра
Фото с сайта tengrinews.kz
Бибигуль Асылова назначена советником Премьер-Министра Казахстана по социальному блоку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Распоряжением премьер-министра РК Асылова Бибигуль Амангельдиновна назначена на должность советника премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Бибигуль Асылова ранее занимала должность вице-министра образования и науки РК. До этого была директором Департамента бюджета социальной сферы Министерства финансов (2014-2016) и Министерства экономики и бюджетного планирования (2013-2014).

В 2004-2007 годах возглавляла Департамент экономики и финансов Министерства культуры, информации и спорта, в 2007-2009 годах - Департамент внутренней администрации Агентства Республики Казахстан по статистике.


Источник: tengrinews.kz
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