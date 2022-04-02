Бибигуль Асылова назначена советником Премьер-Министра Казахстана по социальному блоку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.



"Распоряжением премьер-министра РК Асылова Бибигуль Амангельдиновна назначена на должность советника премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



Бибигуль Асылова ранее занимала должность вице-министра образования и науки РК. До этого была директором Департамента бюджета социальной сферы Министерства финансов (2014-2016) и Министерства экономики и бюджетного планирования (2013-2014).



В 2004-2007 годах возглавляла Департамент экономики и финансов Министерства культуры, информации и спорта, в 2007-2009 годах - Департамент внутренней администрации Агентства Республики Казахстан по статистике.

