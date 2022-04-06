Исчезнут ли из аптек Казахстана дешевые лекарства из России и Украины

Представители фармацевтической индустрии рассказали, насколько сильно казахстанские покупатели зависят от поставок лекарств из России и насколько могут вырасти цены, если придется искать для них зарубежные или отечественные аналоги, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Казахстан в значительно степени зависит от импорта лекарств из-за рубежа. По данным национального бюро статистики, за 2021 год в Казахстан завезли 21,7 тысячи тонн медикаментов на сумму 1,1 миллиарда долларов. При этом на Россию в натуральном выражении пришлось более трети этого объема: 7,6 тысячи тонн медикаментов. Из Украины за год завезли 879 тонн медикаментов.



В самой России уже сейчас наблюдается дефицит некоторых препаратов. 9 марта правительство приняло разрешительный порядок вывоза отдельных видов товаров, включая медицинские изделия. Теперь, чтобы казахстанским поставщикам закупить лекарства в России, нужно получить разрешение от регулирующего органа.



Владелец сети аптек "Садыхан" Кайрат Аубакиров сообщил, что из 4272 наименований лекарственных средств, которые имеются в их сети, 457 наименований, то есть 10,7 процента - производства России, 248 наименований - 5,8 процента - производства Украины. Среди российских лекарств 80 процентов продаж делают всего чуть более 100 наименований, куда входят противовирусные препараты, антибиотики, обезболивающие средства, растворы для инфузий. Среди российских лекарств по продажам лидируют такие препараты, как "Виферон", "Ингавирин", "Анаферон". По словам представителя сети аптек, аналоги у этих лекарств есть только российские. Из препаратов производства Украины 64 наименования делают 80 процентов продаж. Среди них, к примеру, препарат "L-Лизина эсцинат № 10", у которого всего два аналога, и один из них также украинский.



"Мы связывались с российскими производителями. Перебои с поставками ожидаются, и они связаны с логистикой и страхованием. Также есть проблемы с оплатой товаров, трудности с оплатой за доллары и евро поставок реагентов. Российским производителям отказываются поставлять реагенты из Европы, они есть в Китае, но там сейчас очередная вспышка коронавируса, и самолеты туда не летают. Что касается Украины, то там уже запустились некоторые заводы, такие как "Фармак" и "Борщаговский ХФЗ". Однако в Украине есть список товаров, которые не будут подлежать экспорту. Представитель завода обещала выслать мне данный список, предварительно сказав, что туда в основном входят обезболивающие средства. На другом заводе есть готовая партия товара, но решаются вопросы с логистикой", - рассказал представитель сети аптек.



По словам Кайрата Аубакирова, в целом на отечественном фармрынке первое место по импорту лекарств занимают препараты из Германии с долей в 15 процентов. На втором месте находятся российские препараты – 11 процентов. Украина занимает долю всего 2,67 процента.



"Соответственно, если будут перебои с поставками из России, то это будет более критично, чем из Украины. В нашей сети присутствовали препараты российского производства. Если мы точно знаем, что ожидается повышение цены на определенный процент, то проводится расчет согласно разработанному файлу прогноза, на какой период нам сделать запас, чтобы поднятие цены было плавным. Цена в любом случае в течение месяца-двух поднимется, насколько процентов, сейчас спрогнозировать невозможно. Повышение цены может быть из-за сложившейся ситуации в мире. На данный момент рост цен сдерживает регулирование со стороны государства, то есть предельные цены. В мае-июне должен выйти новый приказ по предельным ценам, и цены могут подняться", - добавил он.



Глава ассоциации независимых аптек Талгат Омаров отметил, что, по его данным, препараты из России занимают около 14 процентов нашего рынка. Они были немного дешевле своих аналогов, включая лекарства казахстанского производства, и поэтому были привлекательными для покупателей.



"Почти в каждой категории у нас были российские препараты, и они стоили дешевле. Цены уже сейчас подскочили на 10-15 процентов. Нехватка препаратов сейчас наблюдается только в пограничных районах, куда приезжают граждане России, чтобы закупать лекарства, которые у них в дефиците. В аптеках Алматы и Нур-Султана запасов лекарств из России пока хватает, но это только пока", - отметил Талгат Омаров.



По словам руководителя ассоциации аптек, многие российские производители лекарств на 90 процентов зависят от импорта зарубежных составляющих. Несмотря на то, что власти России стараются обнадежить население и уверить, что дефицита лекарств не будет и санкции не скажутся на фармрынке, в это сложно поверить, так как в аптеках России уже не хватает жаропонижающих и других популярных препаратов зарубежного производства. Сами российские заводы тоже могут остановить производства, и казахстанским дистрибьюторам нужно готовиться к потенциальным трудностям с поставками российских препаратов.



"По некоторым препаратам цена между российскими и нашими лекарствами значительно отличается. К примеру, я смотрел по "Азитромицину": российский аналог стоил 800 тенге, а наш, отечественный препарат - 2400 тенге. Конечно, у нас и качество намного выше, чем у этого российского производителя, но цены на казахстанские лекарства должны быть более подходящими под доходы населения", - добавил глава ассоциации независимых аптек.



Талгат Омаров считает, что казахстанским аптекам уже сейчас нужно начать поиск альтернативных поставщиков, налаживать отношения с новыми бизнес-партнерами, а также наращивать выпуск собственных лекарств. Он считает, что в Казахстане могли бы снизить цены на отечественные препараты почти до уровня российских, если бы предприняли определенные меры, включая субсидирование отечественных фармпроизводств.



Напомним, что Министерство здравоохранения планирует ввести временный запрет на вывоз лекарств из Казахстана. Проект приказа находится на публичном обсуждении до 6 апреля.



Также ранее глава Минздрава отметила, что сегодня проблем с доставкой в Казахстан препаратов из Европы, России и Беларуси нет. При этом она заявила о проблемах с поставками лекарственных препаратов из Украины.