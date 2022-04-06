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Казахстан и Россия проведут переговоры по Байконуру

Просмотров:452 Опубликовано: Сегодня, 13:59
Казахстан и Россия проведут переговоры по Байконуру
Фото ©РИА Новости
Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин ответил на вопрос о текущей ситуации с заключением арендного договора с Россией по космодрому Байконур, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава Минцифры заявил, что переговоры с российской стороной по ряду вопросов, в частности об аренде казахстанского космодрома, запланированы на середину апреля.

"Вчера вроде господин Рогозин заявил, что у него планы не изменились (по аренде Байконура. - Прим.). Они заявили, что с Казахстаном будут работать и будут развивать все запланированные космические программы. У нас предстоят переговоры с российскими коллегами, потому что понятно, что время на месте не стоит, мы живем не в лесу. У нас где-то на 15-20 апреля запланированы с ними переговоры по ряду вопросов, в том числе по перспективным проектам на ближайшие годы", - сообщил Мусин в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

По его словам, Россия платит за аренду космодрома свыше 100 миллионов долларов в год. Договор, как уточнил министр, ратифицирован до 2050 года.


Источник: tengrinews.kz
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