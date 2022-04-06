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Минздрав Казахстана расторгнет контракты с поставщиками лекарств из Украины

Просмотров:14 Опубликовано: Сегодня, 17:36
Минздрав Казахстана расторгнет контракты с поставщиками лекарств из Украины
Иллюстративное фото
Казахстан в одностороннем порядке расторгнет договоры по поставке лекарств с заводами Украины из-за их закрытия, сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

Во время заседания в мажилисе депутат Зарина Камасова заявила, что жители страны, чьи жизнь и здоровье связаны с беспрерывным приёмом лекарств, обеспокоены срывом поставок препаратов из Украины из-за сложившейся геополитической и социально-экономической ситуацией

"Министерство здравоохранения столкнулось с трудностями поставки лекарств из Украины. Там закупается более 25 наименований. Другая проблема – это импортозависимость нашего производства от некоторых компонентов и логистики. Вследствие идёт рост себестоимости изделия. Поскольку больницы закупают препараты и изделия медназначения по предельным ценам, на сегодня они столкнутся с такой ситуацией, что у них не будет ни шприцев, ни катетеров, ни других предметов первой необходимости. Такими темпами мы можем вернуться в страшные 90-е годы, где будем сами покупать опять дорогие лекарства и изделия медназначения", – сказала Зарина Камасова.

По её словам, в ряде регионов нет складов "СК-Фармации", однако правительство заверяет о наличии долгосрочного запаса лекарств. Депутат спросила у главы Минздравы, как в стране планируют обеспечить пациентов лекарствами.

Ажар Гиният сообщила, что Казахстан ещё в 2021 году закрыл всю потребность в медизделиях на текущий год, закупив заранее почти 94% препаратов. На сегодняшний день, как отметила министр, 50% от всего объёма лекарственных препаратов поставлено на склады и хабы "СК-Фармации".

"До конца июня лекарственные препараты для лечения пациентов имеются. Что касается Украины, от всего объёма 1,6% – это 25 наименований лекарственных препаратов – поставляли из Украины. В начале года поставщики из Украины нам поставили лекарственные препараты от 40 до 70% от этого объёма. На сегодняшний день заводы закрыты. Мы в одностороннем порядке сейчас расторгаем договоры, и проводим на оставшиеся объёмы конкурсы. Мы эти конкурсные мероприятия закончим до 1 июля и обеспечим лекарственными препаратами", – резюмировала министр здравоохранения.


Источник: informburo.kz
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