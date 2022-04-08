Рассылку о "карточных схемах" россиян в Казахстане прокомментировали в Нацбанке

Распространившееся в соцсетях сообщение о "лазейке" в банковской системе, позволяющей россиянам открывать банковские карты в Казахстане в обход санкций, прокомментировали в Национальном банке, передает Tengrinews.kz.



Автор популярной в казахстанских соцсетях публикации считает, что в российском интернет-пространстве уже стали появляться "лайфхаки", как обходить западные санкции через нашу страну.



"В том числе используя банковскую систему Казахстана. Например, советуют открывать казахстанские банковские карты через подставных лиц - граждан Казахстана.​ Национальному банку следует обратить на это внимание, чтобы при массовом использовании таких схем под санкции не попала и наша финансовая система", - отмечает он.



В пресс-службе Нацбанка заверили, что все происходящие процессы в банковской системе страны внимательно отслеживаются.



"Согласно действующему законодательству при открытии клиенту банковского счета банки обязаны обеспечивать проведение надлежащей проверки клиентов и бенефициарных собственников на соответствие требованиям законодательства", - говорится в ответе на запрос редакции Tengrinews.kz.



В Нацбанке также подчеркнули, что открытие банковских счетов осуществляется только после проведения банками всех необходимых проверок, установления и подтверждения личности клиента, удостоверения его отсутствия в списках, ограничивающих возможность установления деловых отношений с ним.



При этом Национальный банк не располагает сведениями о платежных карточках в разрезе держателей, добавили в пресс-службе.



"В связи с приостановлением деятельности Visa и Mastercard на территории России возможность проведения карточных операций ограничена для держателей карточек данных платежных систем со всего мира, в том числе для казахстанских держателей", - напомнили в банке.



Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что уход международных платежных систем Visa и Mastercard из России привел к возникновению сервисов по открытию банковских платежных карт для россиян в Казахстане.