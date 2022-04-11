В Кыргызстане найдено тело пропавшего казахстанского солдата

Тело пропавшего в Жамбылской области солдата-срочника найдено в Кыргызстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщили Tengrinews.kz в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области, сообщение в милицию по факту обнаружения тела поступило 10 апреля 2022 года.



"По получении информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезде сотрудников милиции вблизи государственной границы был обнаружен труп мужчины, повешенный на скале собственным ремнем. В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность, он оказался гражданином соседней страны Б.У. 2003 года рождения", - проинформировали в милиции.



В ведомстве также сообщили, что по данному факту назначены необходимые экспертизы, досудебное производство продолжается.



Отметим, ранее СМИ сообщили об обнаружении тела пропавшего казахстанского солдата-срочника в Кыргызстане. 18-летний Улыкбек Бердишов, служивший в погранотделении "Андас батыр" на границе Жамбылской области, пропал 2 марта. Сообщается, что родственники Бердишова уже опознали тело.