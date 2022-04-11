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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Кыргызстане найдено тело пропавшего казахстанского солдата

Просмотров:847 Опубликовано: Сегодня, 12:12
В Кыргызстане найдено тело пропавшего казахстанского солдата
Фото предоставлено родными Улыкбека Бердишова.
Тело пропавшего в Жамбылской области солдата-срочника найдено в Кыргызстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили Tengrinews.kz в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области, сообщение в милицию по факту обнаружения тела поступило 10 апреля 2022 года.

"По получении информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезде сотрудников милиции вблизи государственной границы был обнаружен труп мужчины, повешенный на скале собственным ремнем. В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность, он оказался гражданином соседней страны Б.У. 2003 года рождения", - проинформировали в милиции.

В ведомстве также сообщили, что по данному факту назначены необходимые экспертизы, досудебное производство продолжается.

Отметим, ранее СМИ сообщили об обнаружении тела пропавшего казахстанского солдата-срочника в Кыргызстане. 18-летний Улыкбек Бердишов, служивший в погранотделении "Андас батыр" на границе Жамбылской области, пропал 2 марта. Сообщается, что родственники Бердишова уже опознали тело.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Оздоев Магомед (Посетители) Сегодня, 15:00
Дети сейчас слабоваты. Жаль что пионерские лагеря отменили как раньше, там хоть выносливость немного тренировалась то что вдали от дома. И вообще раньше и соток не было, влияния из вне не было

Иманды болсын!
 
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babe (Посетители) Сегодня, 12:35
Совсем дети попадают в порой не выносимые условия к существованию! Очень жаль
 
 

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