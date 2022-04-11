В Казахстан прибыла заместитель госсекретаря США.

В Нур-Султане прошло первое заседание диалога высокого уровня между Казахстаном и США, на котором стороны обсудили вопросы по правам человека и демократическим реформам. В нём приняла участие заместитель госсекретаря США Узра Зея.



На пресс-конференции журналисты поинтересовались, как складываются взаимоотношения Казахстана и США в свете антироссийских санкций, и чего ожидать казахстанцам.



"Казахстан важен для наших целей по продвижению стабильной и процветающей Центральной Азии, где независимые государства могут преследовать свои суверенные интересы с партнёрами, которых они выбирают. Они связаны с глобальным рынком и международными инвестициями", – отметила Узра Зея.



Она добавила, что санкции в отношении России направлены на сокращение негативного влияния на союзников и партнёров, и на Казахстан в том числе.



"Правительство США предприняло много шагов, включая лицензии (выдачу. – Ред.) в отношении наших партнёров. Наши санкции направлены против президента Путина и некоторых лиц РФ, которые позволили дестабилизировать международную политику", – сказала она.



Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин заметил, что Казахстан испытывает воздействие санкций.



"Вопрос сложный и серьёзный. Естественно, имея глубокую интегрированность между нашими странами, самую длинную сухопутную границу, мы не можем остаться в стороне, без воздействия санкций, поэтому вы видите, как это влияет даже на политику ценообразования, ситуацию в магазинах", – отметил он.



Заместитель главы МИД также добавил, что правительство ведёт активные переговоры на всех уровнях с представителями США.



"МИД организовал несколько раундов переговоров заинтересованных сторон: государственных органов, а также представителей палаты НПП "Атамекен" – с казахстанской стороны, а также со стороны США – с представителями посольств и других ведомств. В ходе этих консультаций нашей стороне передали исчерпывающие ответы, как нам себя вести при этих санкциях. Действительно, есть понимание у американской стороны, что у нас очень взаимозависимый рынок, взаимозависимая экономика, и американская сторона максимально старается смягчить, минимизировать действие этих санкций на казахстанскую экономику", – сказал Акан Рахметуллин.



Заместитель госсекретаря США выразила соболезнования казахстанцам по поводу жертв трагического января.



"Мы внимательно следили за январскими событиями и выражаем глубокие соболезнования в связи с вашими потерями. Мы поддерживаем, чтобы все, кто был вовлечён в эти события, были привлечены к ответственности. Но в то же время это должно соответствовать законодательству.", – сказала Узра Рея.



Первый заместитель министра иностранных дел добавил, что январские события в Казахстане были темой номер один сегодняшнего диалога.



"На ней присутствовали не только представители МИДа, но и правоохранительных органов, Генпрокуратуры, которые дали исчерпывающие ответы о ходе расследования, о мерах, которые принимает государство в этом направлении", – сказал Акан Рахметуллин.



В целом на встрече с заместителем госсекретаря США обсудили следующие вопросы:



сотрудничество в Совете по правам ООН;

свобода вероисповедния;

политические реформы в Казахстане;

защита и интеграция уязвимых слоев населения;

противодействие торговле людьми;

расширение прав и возможностей женщин;

права людей с ограниченными возможностями;

сотрудничество в области безопасности, правоохранительной сфере;

борьба с коррупцией.



"Особое внимание уделили политичным реформам, которые инициировал президент Касым-Жомарт Токаев, направленные на дальнейшую демократизацию страны и обеспечение соблюдения прав человека", – сказал заместитель главы МИДа.



Первый заместитель министра иностранных дел также добавил, что американская сторона поддержала политику главы Казахстана.



Визит заместителя госсекретаря США продолжится встречей с представителями НПО.