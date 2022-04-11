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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстан прибыла заместитель госсекретаря США.

Просмотров:941 Опубликовано: Сегодня, 16:08
В Казахстан прибыла заместитель госсекретаря США.
Иллюстративное фото
В Нур-Султане прошло первое заседание диалога высокого уровня между Казахстаном и США, на котором стороны обсудили вопросы по правам человека и демократическим реформам. В нём приняла участие заместитель госсекретаря США Узра Зея.

На пресс-конференции журналисты поинтересовались, как складываются взаимоотношения Казахстана и США в свете антироссийских санкций, и чего ожидать казахстанцам.

"Казахстан важен для наших целей по продвижению стабильной и процветающей Центральной Азии, где независимые государства могут преследовать свои суверенные интересы с партнёрами, которых они выбирают. Они связаны с глобальным рынком и международными инвестициями", – отметила Узра Зея.

Она добавила, что санкции в отношении России направлены на сокращение негативного влияния на союзников и партнёров, и на Казахстан в том числе.

"Правительство США предприняло много шагов, включая лицензии (выдачу. – Ред.) в отношении наших партнёров. Наши санкции направлены против президента Путина и некоторых лиц РФ, которые позволили дестабилизировать международную политику", – сказала она.

Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин заметил, что Казахстан испытывает воздействие санкций.

"Вопрос сложный и серьёзный. Естественно, имея глубокую интегрированность между нашими странами, самую длинную сухопутную границу, мы не можем остаться в стороне, без воздействия санкций, поэтому вы видите, как это влияет даже на политику ценообразования, ситуацию в магазинах", – отметил он.

Заместитель главы МИД также добавил, что правительство ведёт активные переговоры на всех уровнях с представителями США.

"МИД организовал несколько раундов переговоров заинтересованных сторон: государственных органов, а также представителей палаты НПП "Атамекен" – с казахстанской стороны, а также со стороны США – с представителями посольств и других ведомств. В ходе этих консультаций нашей стороне передали исчерпывающие ответы, как нам себя вести при этих санкциях. Действительно, есть понимание у американской стороны, что у нас очень взаимозависимый рынок, взаимозависимая экономика, и американская сторона максимально старается смягчить, минимизировать действие этих санкций на казахстанскую экономику", – сказал Акан Рахметуллин.

Заместитель госсекретаря США выразила соболезнования казахстанцам по поводу жертв трагического января.

"Мы внимательно следили за январскими событиями и выражаем глубокие соболезнования в связи с вашими потерями. Мы поддерживаем, чтобы все, кто был вовлечён в эти события, были привлечены к ответственности. Но в то же время это должно соответствовать законодательству.", – сказала Узра Рея.

Первый заместитель министра иностранных дел добавил, что январские события в Казахстане были темой номер один сегодняшнего диалога.

"На ней присутствовали не только представители МИДа, но и правоохранительных органов, Генпрокуратуры, которые дали исчерпывающие ответы о ходе расследования, о мерах, которые принимает государство в этом направлении", – сказал Акан Рахметуллин.

В целом на встрече с заместителем госсекретаря США обсудили следующие вопросы:

сотрудничество в Совете по правам ООН;
свобода вероисповедния;
политические реформы в Казахстане;
защита и интеграция уязвимых слоев населения;
противодействие торговле людьми;
расширение прав и возможностей женщин;
права людей с ограниченными возможностями;
сотрудничество в области безопасности, правоохранительной сфере;
борьба с коррупцией.

"Особое внимание уделили политичным реформам, которые инициировал президент Касым-Жомарт Токаев, направленные на дальнейшую демократизацию страны и обеспечение соблюдения прав человека", – сказал заместитель главы МИДа.

Первый заместитель министра иностранных дел также добавил, что американская сторона поддержала политику главы Казахстана.

Визит заместителя госсекретаря США продолжится встречей с представителями НПО.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 3 )

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saktau (Посетители) Сегодня, 19:45
Очень своевременный визит . Вот только уровень надо было поднять. И насчет без виз надо было поговорить. Насчет технологий и других полезных товаров. Нормально нормально. Мид наш неплох
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:09
"Правительство США предприняло много шагов, ...в отношении наших партнёров. Наши санкции направлены против ..., которые позволили дестабилизировать международную политику..."- так точнее будет. look
 
-3
  • Daulet201999
  • saktau
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  • ЁмоЁ
  • Vladimir7737
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:59
К чему привела "забота" пиндосов на Украине мы сейчас наблюдаем.
 
 

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