Ускенбаев о льготном автокредитовании: Будем принимать адекватные меры

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства ответил на вопрос, почему отечественные автомобили по программе льготного автокредитования дорогие, передает корреспондент Zakon.kz.
Здесь нужно смотреть по каждой модели индивидуально, давайте разберемся. Если нужно, то я попрошу производителей, чтобы они разложили всю свою финансовую модель из чего состоит стоимость данной машины. Каирбек Ускенбаев
Министр заверил, что программа рассчитана только на граждан Казахстана. Кредитовать иностранцев по ней не будут.
Журналисты рассказали Каирбеку Ускенбаеву, что многие сейчас не могут купить отечественные авто из-за больших очередей и нехватки машин, потому что многие уже скупили граждане России.
Сейчас действительно в очереди стоят где-то 3-4 месяца. И если этот срок изменился, я сейчас приеду и дам поручения. Будем принимать адекватные меры, чтобы казахстанцы получили отечественные машины. Каирбек Ускенбаев
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