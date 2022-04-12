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Условия льготного автокредитования граждан определили в Казахстане

Просмотров:850 Опубликовано: Сегодня, 14:21
Условия льготного автокредитования граждан определили в Казахстане
Фото из открытых источников
Астана. 12 апреля. КазТАГ – Условия льготного автокредитования граждан определили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Мининдустрии и инфраструктурного развития совместно с минэкологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается программа по льготному автокредитованию граждан РК и обновлению автобусного парка из средств АО «Жасыл Даму». Сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка Т100 млрд. Около Т30 млрд будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана», - сообщили в МИИР во вторник.

Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

· ставка вознаграждения: 4%;

· сумма кредитования: не более Т10 млн;

· срок финансирования: не более семи лет;

· первоначальный взнос: от 0%;

· стоимость транспортного средства: не более Т15 млн.

«Кредитование будет осуществляться банками второго уровня (БВУ). Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами предусмотрено обязательное условие, согласно которому у БВУ должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заемщикам. Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет», - уточнили в ведомстве.


Источник: kaztag.kz
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