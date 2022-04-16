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Беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования увеличили до 1 тыс. евро в ЕАЭС

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 09:56
Беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования увеличили до 1 тыс. евро в ЕАЭС
Фото из открытых источников
Астана. 16 апреля. КазТАГ – Беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования увеличили до 1 тыс. евро в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Совет ЕЭК увеличил стоимостные нормы ввоза в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов до 1 тыс. евро и весовые нормы – до 31 кг. Речь идет о ввозе сопровождаемого и (или) несопровождаемого багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещения в пешем порядке», - говорится в сообщении.

При этом, если стоимость товаров для личного пользования превысит указанные нормы, нужно будет заплатить пошлину в размере 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

До принятия этого решения беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования составлял 500 евро и 25 кг.

«По мнению экспертов стран союза и комиссии, принятая мера позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта. Но она будет действовать временно – до 1 октября 2022 года. Решение совета ЕЭК вступит в силу через 10 календарных дней с даты его официального опубликования», - сказано в сообщении.


Источник: kaztag.kz
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