Беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования увеличили до 1 тыс. евро в ЕАЭС

Астана. 16 апреля. КазТАГ – Беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования увеличили до 1 тыс. евро в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
«Совет ЕЭК увеличил стоимостные нормы ввоза в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов до 1 тыс. евро и весовые нормы – до 31 кг. Речь идет о ввозе сопровождаемого и (или) несопровождаемого багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещения в пешем порядке», - говорится в сообщении.
При этом, если стоимость товаров для личного пользования превысит указанные нормы, нужно будет заплатить пошлину в размере 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.
До принятия этого решения беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования составлял 500 евро и 25 кг.
«По мнению экспертов стран союза и комиссии, принятая мера позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта. Но она будет действовать временно – до 1 октября 2022 года. Решение совета ЕЭК вступит в силу через 10 календарных дней с даты его официального опубликования», - сказано в сообщении.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.