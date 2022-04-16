Самая титулованная киберкоманда России перебралась в Казахстан

Члены российской команды Virtus.pro, широко известной среди киберспортсменов по всему миру, приехали тренироваться в Алматы.



В Казахстан прибыл состав по игре Dota 2, сообщает "Экспресс К" со ссылкой на telegram-канал клуба. Киберспортсмены сообщили, что уже приступили к интенсивным тренировкам, которые в этой среде называются буткемпом. При этом игроки отметили, что качество интернета в Алматы их вполне устраивает.



Помимо тренировок ребята активно знакомятся с достопримечательностями южной столицы. Так, они уже побывали на горнолыжном курорте Шымбулак и намереваются посетить другие места.



"Красивый город! Ощущение, будто попал в Японию. Много зелени и красивых парков", — поделился впечатлениями об Алматы игрок Егор ЛИПАРТИЯ, выступающий под псевдонимом Xakoda.



Другой член команды, Иван Pure МОСКАЛЕНКО, говорит, что ему очень понравилось в Казахстане. Особенно потрясает величие гор. Также не может оставить равнодушным казахстанская еда.



Как долго игроки Virtus.pro пробудут в Казахстане, не сообщается. Сейчас команда не заявлена ни на один чемпионат, но в клубе говорят, что все равно готовятся к международным турнирам.



Клуб Virtus.pro входит в пятерку мировых лидеров по выигранным призовым деньгам. Команды представлены в Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, PUBG и PUBG Mobile.