Самая титулованная киберкоманда России перебралась в Казахстан

Члены российской команды Virtus.pro, широко известной среди киберспортсменов по всему миру, приехали тренироваться в Алматы.
В Казахстан прибыл состав по игре Dota 2, сообщает "Экспресс К" со ссылкой на telegram-канал клуба. Киберспортсмены сообщили, что уже приступили к интенсивным тренировкам, которые в этой среде называются буткемпом. При этом игроки отметили, что качество интернета в Алматы их вполне устраивает.
Помимо тренировок ребята активно знакомятся с достопримечательностями южной столицы. Так, они уже побывали на горнолыжном курорте Шымбулак и намереваются посетить другие места.
"Красивый город! Ощущение, будто попал в Японию. Много зелени и красивых парков", — поделился впечатлениями об Алматы игрок Егор ЛИПАРТИЯ, выступающий под псевдонимом Xakoda.
Другой член команды, Иван Pure МОСКАЛЕНКО, говорит, что ему очень понравилось в Казахстане. Особенно потрясает величие гор. Также не может оставить равнодушным казахстанская еда.
Как долго игроки Virtus.pro пробудут в Казахстане, не сообщается. Сейчас команда не заявлена ни на один чемпионат, но в клубе говорят, что все равно готовятся к международным турнирам.
Клуб Virtus.pro входит в пятерку мировых лидеров по выигранным призовым деньгам. Команды представлены в Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, PUBG и PUBG Mobile.
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