«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 16 Апреля
+12...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.27 KZT
  • €1 = 491.25 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Один из российских банков отказался покидать Казахстан

Просмотров:570 Опубликовано: Сегодня, 16:45
Один из российских банков отказался покидать Казахстан
Фотоколлаж AR
Из-за санкций российские банки вынуждены покидать казахстанский рынок. Альфа-банк и Сбербанк уже продают дочерние банки в Казахстане. По данным СМИ, уже известен покупатель, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Forbes.kz.

Со ссылкой на источники сообщается, что основным претендентом на данный момент является Freedom Finance Тимура Турлова.

Отмечается, что «Альфа-банк Казахстан» ведет переговоры с рядом инвесторов о смене акционера кредитной организации.

«... Более 10 интересантов уже конкретно изучают наши документы, финансовую отчетность», - приводил слова управляющего директора банка Андрея Тимченко ТАСС.

Сбербанк в Казахстане уже начал продавать активы. Так, часть розничного портфеля банка на 330 млрд тенге ($733,9 млн) будет переведено в Halyk Bank.

«Freedom Finance готов заплатить $200-300 млн акционерам при капитале $800 млн, но пойдет на сделку только при поддержке регулятора Казахстана.

«Дочке» Сбербанка может понадобиться до $1-1,5 млрд ликвидности в худшем случае», - говорит один из источников издания, отмечая, что холдингу может не хватить средств на поддержку банка в дальнейшем.

Что касается ВТБ, то этот финансовый институт, по данным источников, планирует сохранить бизнес в Казахстане.

«Вариант оставить все как есть именно в Казахстане может сработать, потому что кому-то нужно обслуживать российских клиентов. Товарооборот с Россией будет только расти», - отметил источник.


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика