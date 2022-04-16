Один из российских банков отказался покидать Казахстан

Из-за санкций российские банки вынуждены покидать казахстанский рынок. Альфа-банк и Сбербанк уже продают дочерние банки в Казахстане. По данным СМИ, уже известен покупатель, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на Forbes.kz.
Со ссылкой на источники сообщается, что основным претендентом на данный момент является Freedom Finance Тимура Турлова.
Отмечается, что «Альфа-банк Казахстан» ведет переговоры с рядом инвесторов о смене акционера кредитной организации.
«... Более 10 интересантов уже конкретно изучают наши документы, финансовую отчетность», - приводил слова управляющего директора банка Андрея Тимченко ТАСС.
Сбербанк в Казахстане уже начал продавать активы. Так, часть розничного портфеля банка на 330 млрд тенге ($733,9 млн) будет переведено в Halyk Bank.
«Freedom Finance готов заплатить $200-300 млн акционерам при капитале $800 млн, но пойдет на сделку только при поддержке регулятора Казахстана.
«Дочке» Сбербанка может понадобиться до $1-1,5 млрд ликвидности в худшем случае», - говорит один из источников издания, отмечая, что холдингу может не хватить средств на поддержку банка в дальнейшем.
Что касается ВТБ, то этот финансовый институт, по данным источников, планирует сохранить бизнес в Казахстане.
«Вариант оставить все как есть именно в Казахстане может сработать, потому что кому-то нужно обслуживать российских клиентов. Товарооборот с Россией будет только расти», - отметил источник.
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