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Обновление Windows сломало браузеры

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:07
Обновление Windows сломало браузеры
Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com
Популярные браузеры перестали запускаться после выхода последнего обновления для Windows 10 и 11. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты обратили внимание на жалобы пользователей, появившиеся в соцсетях после выхода апрельских обновлений для ОС от Microsoft. У многих владельцев ПК при попытке открыть браузеры Chrome, Edge и Firefox стала появляться ошибка «Не удалось правильно запустить приложение (0xc0000022)».

«Обновления Windows в последнее время были довольно надежными и стабильными, с меньшим количеством сообщений о серьезных проблемах», — отметили авторы. Журналисты проверили обновление для Windows 11 на редакционном компьютере и подтвердили наличие ошибки. В ходе изучения проблемы выяснилось, что нарушение работы и поломка могли быть вызваны ошибкой совместимости.

Специалисты заявили, что после выхода апдейта Windows появилась проблема совместимости между актуальным обновлением и антивирусом ESET. «Мы приносим свои извинения за любые неудобства, причиненные нашим клиентам», — подтвердили проблему в компании. В качестве временной меры разработчики антивирусного ПО рекомендовали включить опцию ESET LiveGrid в настройках программы.

Ранее специалисты Microsoft рассказали о способе атаки на пользователей Windows с помощью скрытых записей в реестре. По словам исследователей, серию атак развернули участники хакерской группировки Hafnium, базирующейся в Китае.


Источник: lenta.ru
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