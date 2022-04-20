Банк ЦентрКредит приобретает Альфа-Банк Казахстан

Между АО "Альфа-Банк" и АО "Банк ЦентрКредит" достигнута принципиальная договоренность о продаже АО ДБ "Альфа-Банк" Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Тем самым, как сообщили в БЦК, Банк ЦентрКредит станет новым акционером Альфа-Банк Казахстан, купив 100 процентов простых акций финучреждения.



Как уточнили в БЦК, АО "Альфа-Банк" полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из совета директоров.



"После юридического завершения сделки Банк ЦентрКредит проведет ребрендинг банка. Принятые меры будут способствовать выходу банка из санкционных списков США и ряда других стран. Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.



Уточняется, что Банк ЦентрКредит готов поддержать банк дополнительной ликвидностью за счет собственных средств для исполнения всех обязательств перед депозиторами, тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов.



АО "Банк ЦентрКредит" создано в 1988 году и является одним из первых и крупнейших коммерческих банков Казахстана с универсальной бизнес-моделью, направленной на удобные банковские продукты с использованием современных технологий. Банк имеет широкую филиальную сеть и обслуживает юридических и физических лиц в более 130 отделениях во всех регионах Казахстана.