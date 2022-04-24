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На КТК возобновлена работа ВПУ-3

Просмотров:181 Опубликовано: Сегодня, 13:57
На КТК возобновлена работа ВПУ-3
Фото: Facebook/cpcpipe
В настоящее время к ВПУ-3 пришвартован танкер Delta Commander, осуществляется погрузка. ВПУ-2 остается временно выведенным из эксплуатации. ВПУ-1 функционирует в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.

23 апреля на морском терминале КТК введено в эксплуатацию ВПУ-3 после проведения ремонта, сообщает Sputnik Казахстан.

Кратковременное улучшение погодных условий позволило провести водолазные работы и открыть оконечный подводный трубопроводный манифольд (ОПТМ), что позволило возобновить перевалку нефти на указанном ВПУ.

Ранее специалистами подрядной организации и КТК была осуществлена промывка выносного причального устройства с помощью танкера, заменены поврежденные плавучие шланги, а также успешно реализованы мероприятия по опрессовке и проверке исправности всех систем ВПУ.

В настоящее время к ВПУ-3 пришвартован танкер Delta Commander, осуществляется погрузка. ВПУ-2 остается временно выведенным из эксплуатации. ВПУ-1 функционирует в штатном режиме.

21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3 было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов.

Своевременное выявление неисправностей и вывод оборудования из эксплуатации позволили исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря.

Мониторинг обстановки в районе морского терминала КТК под Новороссийском также осуществляли специалисты Росприроднадзора. Разлива нефти зафиксировано не было.


Источник: zakon.kz
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