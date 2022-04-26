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Казахстан обеспечивает себя сахаром лишь на 7 процентов - глава МСХ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:20
Казахстан обеспечивает себя сахаром лишь на 7 процентов - глава МСХ
Иллюстративное фото
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, как в Казахстане планируют решить проблемы с производством отечественного сахара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Ежегодное потребление сахара составляет порядка 532 тысяч тонн, из них за счет отечественного сырья – 7 процентов. Это связано с мелкотоварностью производства, недостатком воды для полива и ручным трудом при выращивании сахарной свеклы, изношенность сахарных заводов, демпинг цен со стороны российских производителей", - сообщил Карашукеев на заседании правительства.

Он уточнил, что за счет решения проблемы обеспечения водой, расширения посевных площадей с 14,5 до 38 тысяч гектаров, технического оснащения, а также запуска проектов по модернизации и строительству сахарного завода с инфраструктурным развитием отрасли ожидается увеличение валового сбора продукции с 332 тысяч до 1,8 миллиона тонн.

"Ожидается увеличение производства сахара в 7 раз до 254 тысяч тонн, снижение импорта сахара на 32 процента, что позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка сахаром отечественного производства с 7 до 43 процентов", - заявил министр.

По его словам, для получения таких результатов необходима государственная поддержка посредством предоставления в течение 5-6 лет субсидий и льготных кредитов.

Напомним, в начале марта из России в Казахстан перекинулся ажиотаж из-за сахара. Казахстанцы начали массово скупать продукт, при том что дефицита в регионах не было. Однако на фоне ажиотажа цена на сахар выросла.


Источник: tengrinews.kz
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