Казахстан обеспечивает себя сахаром лишь на 7 процентов - глава МСХ

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, как в Казахстане планируют решить проблемы с производством отечественного сахара, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Ежегодное потребление сахара составляет порядка 532 тысяч тонн, из них за счет отечественного сырья – 7 процентов. Это связано с мелкотоварностью производства, недостатком воды для полива и ручным трудом при выращивании сахарной свеклы, изношенность сахарных заводов, демпинг цен со стороны российских производителей", - сообщил Карашукеев на заседании правительства.
Он уточнил, что за счет решения проблемы обеспечения водой, расширения посевных площадей с 14,5 до 38 тысяч гектаров, технического оснащения, а также запуска проектов по модернизации и строительству сахарного завода с инфраструктурным развитием отрасли ожидается увеличение валового сбора продукции с 332 тысяч до 1,8 миллиона тонн.
"Ожидается увеличение производства сахара в 7 раз до 254 тысяч тонн, снижение импорта сахара на 32 процента, что позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка сахаром отечественного производства с 7 до 43 процентов", - заявил министр.
По его словам, для получения таких результатов необходима государственная поддержка посредством предоставления в течение 5-6 лет субсидий и льготных кредитов.
Напомним, в начале марта из России в Казахстан перекинулся ажиотаж из-за сахара. Казахстанцы начали массово скупать продукт, при том что дефицита в регионах не было. Однако на фоне ажиотажа цена на сахар выросла.
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